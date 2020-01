Netopýrům se v jeskyni Na Turoldu líbí, přezimuje jich tam více

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | palava.ochranaprirody.cz Přezimujících netopýrů v jeskyni Na Turoldu u Mikulova na Břeclavsku poslední roky přibývá, letos v polovině ledna jich odborníci napočítali asi 640. / Ilustrační foto

Přezimujících netopýrů v jeskyni Na Turoldu u Mikulova na Břeclavsku poslední roky přibývá, letos v polovině ledna jich odborníci napočítali asi 640. Ještě loni jich bylo kolem 600. Jde především o vrápence malé, ale také o netopýry brvité, řekl vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

První sčítání "zimních spáčů" Na Turoldu se uskutečnilo už v roce 1958, od roku 1984 mají odborníci k dispozici nepřerušenou řadu údajů. Potěšující zprávou pro ně je, že počet přezimujících netopýrů v posledních pěti letech pravidelně narůstá. Letošek nebyl výjimkou a odborníci napočítali 619 vrápenců malých, přičemž loni jich bylo 573, v roce 2014 zhruba 300. Kromě nich Na Turoldu letos přezimuje i 17 netopýrů brvitých, také jeden netopýr velký a netopýr vodní. Pro vrápence malého je jeskyně Na Turoldu jedním z nejvýznamnějších zimovišť v České republice vůbec.

"Vrápenec malý Na Turoldu zimuje už řadu desetiletí, v posledních letech jich přibývá. Konzultovali jsme to s odborníky z Jihočeské univerzity a podle nich za tím jsou dva důvody. Prvním je oteplování, kdy vrápencům teplejší klima vyhovuje, a také fakt, že jeskyně se na zimu uzavírá a jejich tradiční zimoviště je tak opravdu dobře chráněné ve smyslu nepřístupnosti," uvedl Kmet.

Zajímavostí například je, jak odborníci spící netopýry mezi sebou rozeznávají. Zatímco netopýři skládají křídla podél těla, vrápenci jsou do nich i s hlavou celí zabalení, z "balíčku" vyčuhují jenom drápkaté nožky, na kterých jsou zavěšení. Rozeznatelné jsou také jednotlivé druhy spících netopýrů, například netopýr brvitý zimuje zavěšený a ve velmi těsných skupinách, netopýr řasnatý naproti tomu jednotlivě ve spárách.

Vrápenci i netopýři patří do řádu letouni, což je skupina živočichů, kteří jsou jako jediní ze savců schopni aktivního letu, a to za pomoci předních končetin přeměněných v křídla. Typická je pro ně takzvaná echolokace, která funguje na principu vysílání krátkých sérií vysokofrekvenčních zvuků, které narážejí do předmětů v jejich okolí. Odražené zvukové vlny netopýři zachytávají velkými ušními boltci. Díky této technologii se netopýři i v absolutní tmě snadno orientují v prostoru a získávají potravu, tedy lezoucí i létající hmyz.

Jeskyně Na Turoldu leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji Mikulova. Objevena byla při těžbě kamene v roce 1951 nedaleko již dříve zničené Turoldovy jeskyně a je jedinou jeskyní v druhohorních vápencích v ČR zpřístupněnou veřejnosti.

