Norsko plánuje rezervaci pro špionskou velrybu Hvaldimira

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tor Borgersen/Statsministerens kontor / Tor Borgersen/Statsministerens kontor / Flickr Rezervace by měla být dostatečně velká, aby poskytla zázemí více ochočeným kytovcům. Autoři projektu doufají, že se kytovci naučí lovit potravu a v budoucnu by pak mohli být vypuštěni zpět do volné přírody.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Když si jedna běluha severní v roce 2019 začala hrát s norskými rybářskými loděmi a reagovat na turisty, stala se internetovou senzací. Společenské zvíře lidi přitahovalo a oni přitahovali jeho. Hvaldimir měl ale na sobě postroj označený nápisem "majetek Petrohradu" a média byla hned plná zpráv o "špionské běluze", napsal list The Guardian

Takhle ochočená běluha je zvyklá na lidskou přítomnost a není na přežití ve volné přírodě připravená. Hvaldimir se často pohybuje v blízkosti rybářských sítí a obtěžuje také chovatele lososů, protože se živí rybami přitahovanými potravou pro lososy. Teď by se jeho osud mohl změnit. Britského podnikatele Adama Thorpeho totiž příběh Hvaldimira zasáhl natolik, že se rozhodl získat finanční prostředky na zřízení největší rezervace pro kytovce na otevřeném moři u norských fjordů. Práce na zhruba 200 000 hektarů rozlehlé rezervaci poblíž města Hammerfest by měla začít příští rok.

Bývalý realitní magnát Thorpe založil charitativní organizaci OneWhale, která zajišťuje ochranu a monitoring Hvaldimira a uhradila výzkum, jenž umožnil, aby byla rezervace vytvořena.

"Všichni se do téhle běluhy z virálních videí z YouTube zamilovali," řekl Thorpe. "Četl jsem o Hvaldimirovi v National Geographic v roce 2019 a připadalo mi to znepokojivé. Říkal jsem si, že bychom pro něj mohli vytvořit rezervaci nebo oblast, která by jej ochránila před lodní dopravou a poskytla prostor, kde by mohl volně lovit a žít co nejpřirozenějším způsobem," dodal.

Město Hammerfest projekt podpořilo a organizace OneWhale začala na vytvoření rezervace spolupracovat s místními. Organizace potřebuje získat 250 000 liber (asi sedm milionů korun), aby měla dost prostředků na koupi sítí, které zabezpečí prostor rezervace, a na ubytování pro zaměstnance a zřízení veterinární laboratoře.

Rezervace by měla být dostatečně velká, aby poskytla zázemí více ochočeným kytovcům. Autoři projektu doufají, že se kytovci naučí lovit potravu a v budoucnu by pak mohli být vypuštěni zpět do volné přírody.

"Když budeme příběh Hvaldimira sdílet, můžeme v rezervaci poskytnou prostor i dalším živočichům dříve drženým v zajetí," řekl Thorpe. "V rezervaci nebudou žádné lososí farmy, nebo lodní doprava, tím omezíme riziko zranění o lodní šrouby," dodal.

Thorpe spojil síly s filmařkou Reginou Crosbyovou. Jejich původní spolupráce k ochraně Hvaldimira se rozrostla do většího projektu, do něhož se zapojili přední světoví vědci, veterináři a ochránci zvířat. Netflix nyní jedná s Crosbyovou o možnosti natočení dokumentu o cestě běluhy ze zajetí přes otevřené moře až do rezervace.

"Hvaldimira musíme neustále sledovat, abychom zajistili, že nezpůsobí nepříjemnosti na lososích farmách, poblíž kterých se rád pohybuje," vysvětluje Thorpe. "Podle všeho byl v minulosti vycvičený k tomu, aby se pohyboval v blízkosti lodí. Jedním z jeho triků je například omotat lodní šroub lanem. Přestože to může působit roztomile, pro chovatele lososů je to velmi frustrující," dodal. Pokud by Hvaldimir něco takového udělal, chovatele lososů by ho zabili, míní Thorpe. Norská vláda nedávno čelila kritice za utracení mroží samice Freyi, která se pohybovala příliš blízko fjordu u Osla a přitahovala pozornost davů turistů. Podle úřadů představovala pro lidi nebezpečí.

reklama