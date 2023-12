Nová přístaviště na Labi navštívilo od července do října 600 malých plavidel

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr Ilustrační foto

Nově dokončená veřejná přístaviště na Labi v Roudnici nad Labem, ve Štětí, v Čelákovicích a Poděbradech navštívilo za čtyři měsíce od července do konce plavební sezony na konci října 600 malých rekreačních plavidel. Většina nových přístavišť byla dokončena na konci června, přístaviště ve Štětí se Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) podařilo zprovoznit až v srpnu. Ředitelství o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Do letošního roku byla rekreační plavba omezena absencí veřejné sítě přístavišť.

"Ředitelství vodních cest ČR od června do srpna dokončilo čtyři nová veřejná přístaviště, kde mohou turisté putující po Labi na lodích až na dobu 48 hodin bezpečně zastavit, vyvázat plavidlo, navštívit okolí a strávit zde noc," řekl ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů. V nově zprovozněných přístavištích mají turisté k dispozici elektrické přípojky a na některých přístavištích i přípojky pitné vody.

Nejvíce malých lodí zastavovalo v přístavištích v Roudnici nad Labem a v Čelákovicích. Obě přístaviště ŘVC ČR otevřelo na konci června. Velký zájem byl také o Poděbrady, které se ale podařilo zprovoznit až v srpnu. "Zde dokonce docházelo k naplnění celkové kapacity 14 stání až na 65 procent," řekl Fojtů. V průmyslovém městě Štětí podle něj přistálo téměř 100 lodí. "Celkově tak tato čísla jednoznačně potvrzují poptávku po využívání veřejných přístavišť a potenciál rekreační plavby," řekl. Fojtů doufá, že se Labe v turistickém lodním ruchu časem vyrovná Baťově kanálu a Vltavě.

V únoru skončila i modernizace přístaviště malých plavidel v Litoměřicích. Odtud letos až osmkrát denně vyplouvala pravidelná lodní linka do Terezína, která je zařazena mezi dopravní obslužnost Ústeckého kraje. Do Litoměřic od dubna do října zavítalo dalších téměř 400 lodí, o prázdninách zde podle ŘVC ČR běžně stálo dvě až pět plavidel a ve špičkách byla kapacita 14 plavidel zaplněna až z poloviny.

Letos se pracuje ještě na přístavištích v Kolíně, Ústí nad Labem-Brné a na Vltavě v Davli. "Pro příští sezónu navíc dokončíme přístaviště v Brandýse nad Labem, kde jsme právě uzavřeli smlouvu s vybraným zhotovitelem stavby," řekl Fojtů a dodal, že v příštím roce doufá také v zahájení prací na přístavišti v Nymburce.

Většina lodí přístaviště využívá k přenocování nebo odpoledním návštěvám, vyplývá ze statistik ŘVC ČR. Nejsilnějšímu provozu přístaviště čelí od pátku do neděle se špičkou v pátek. Oblíbené jsou podle ŘVC ČR také středy a čtvrtky. Stání přes noc turisté nejvíce užívali v Čelákovicích a Poděbradech, kde je absence jiných veřejných přístavišť v okolí. Naopak v Ústeckém kraji jsou i další veřejná přístaviště provozovaná ŘVC ČR a v přístavištích v Roudnici nad Labem a ve Štětí tedy lodě zastavovaly převážně za dne.

