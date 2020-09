Nové centrum má dát v Ostravě šanci použitým věcem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Speedkingz / Shutterstock.com Věci bude možné zakoupit za částky od deseti do 200 korun. Majitelé mohou předměty určené pro reuse centrum odevzdávat ve všech ostravských sběrných dvorech.

V Ostravě se v sobotu otevře takzvané reuse centrum. Zaměřovat se bude na opětovné využití věcí, které by jinak skončily jako odpad. Za symbolické částky si v něm lidé budou moci zakoupit předměty, které už jiní nepotřebovali, a to v původním stavu nebo po drobných opravách. ČTK to řekla Vladimíra Karasová, mluvčí městské odpadové společnosti OZO Ostrava.

Vznik centra je společným projektem této společnosti a města. "Chceme ukázat, že funkční předměty, o něž už původní vlastníci nestojí, se kvůli tomu ještě nemusejí stát odpadem. Po nenáročné opravě nebo renovaci mohou dělat radost novým majitelům," uvedl jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Věci bude možné zakoupit za částky od deseti do 200 korun. Majitelé mohou předměty určené pro reuse centrum odevzdávat ve všech ostravských sběrných dvorech. "Nové reuse centrum bylo vybudováno v areálu OZO Ostrava ve Slovenské ulici v Přívoze, kde se nachází sběrný dvůr. Takže v podstatě může člověk na jednom místě odložit nepotřebný předmět a zároveň si z reuse centra odvézt něco, co se mu hodí," doplnil Belda. Součástí centra bude i veřejně přístupná dílna, kde si lidé budou moci zakoupenou věc opravit.

Celý výtěžek z prodeje předmětů bude věnován na výsadbu zeleně ve městě. Centrum má umožnit zájemcům také pořádání workshopů zaměřených na výměnné obchody nebo přednášek s odpadovou tematikou.

Centrum se poprvé otevře v sobotu a lidé se do něj mohou přijít podívat v době od 09:00 do 13:00. Součástí akce bude i doprovodný program. Centrum bude otevřeno denně kromě pondělí a neděle.

