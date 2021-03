Nové Heřminovy na Bruntálsku zpochybňují stavbu přehrady

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MartinVeselka / MartinVeselka / Wikimedia Commons Představitelé obce trvají na tom, že stavba přehrady je zbytečná. Opírají se o studii brněnského vodohospodáře Václava Čermáka, podle níž je citlivé rozšíření koryta řeky Opavy v Krnově a protipovodňová opatření na jejím horním toku dostatečnou ochranou před stoletou vodou.

Představitelé Nových Heřminov na Bruntálsku nesouhlasí s umístěním stavby nádrže na území obce. Námitku v rámci územního řízení podali ke stavebnímu úřadu v Krnově, který má řízení na starost. Argumentují tím, že existuje relevantní, levnější a rychleji realizovatelné řešení protipovodňové ochrany Krnova, Zátoru a Brantic než je stavba přehrady. ČTK to dnes řekl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha. Stavba za více než osm miliard by měla začít v roce 2025.

"Naše obec trvá na podmínce souhlasu se stavbou, pokud bude záměr výsledkem seriózního posudku nezávislých odborníků, s možností podrobit rozhodovací proces oponentuře. To, jak bylo rozhodováno v letech 2006 až 2008, je pravým opakem tohoto požadavku. Tento požadavek opakujeme už více než deset let, což můžeme doložit. Vyřešení sporu by jistě netrvalo déle než rok, pokud by k němu byla vůle ze strany příslušných ministerstev," řekl starosta Heřminov Ludvík Drobný.

Odpůrci navíc namítají podjatost stavebního úřadu Krnov. "Město má přímý zájem na realizaci stavby přehrady, a žádáme proto přesun řízení na jiný stavební úřad," řekl Dokoupil.

Představitelé obce trvají na tom, že stavba přehrady je zbytečná. Opírají se o studii brněnského vodohospodáře Václava Čermáka, podle níž je citlivé rozšíření koryta řeky Opavy v Krnově a protipovodňová opatření na jejím horním toku dostatečnou ochranou před stoletou vodou.

Územní řízení na výstavbu přehrady zahájil krnovský stavební úřad v lednu. Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové by měla v roce 2025 začít stavba souvisejících objektů, například obslužných komunikací. V roce 2028 by měla začít stavba přehradní hráze. "Potrvá tři stavební sezony, takže dokončena by měla být v roce 2030. V roce 2031 plánujeme zahájení zkušebního provozu přehrady," řekla.

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že náklady na přehradu dosáhnou téměř osmi miliard korun. Za ně by se měla postavit přehrada a nová silnice, cena ale zahrnuje i další úpravy celého koryta řeky. O výstavbě nádrže se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997.

