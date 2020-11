Nově vyvinutý materiál umožní nabíjet chytrá zařízení pomocí umělého světla

Galipoli Petr 23.11.2020 10:23

Chápu správně, že když budu potřebovat nabít například mobil, tak nepoužiju nabíječku napojenou na síť (kam je také napojena ta lampička), ale tou lampičkou budu svítit na fotočlánek, který mi bude nabíjet mobil? Pokud je ta lampička na plyn, pak by to mohlo mít nějaký smysl. Nebo jde o to vymyslet co nejkomlikovanější způsob jak nabít akumulátorové zařízení?

