Novou křížovou cestu u Přibyslavi doplnilo stromořadí dubů a výsadba keřů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

U Přibyslavi na Havlíčkobrodsku roste nové stromořadí 38 dubů spolu s asi 300 keři. Doplňuje křížovou cestu vybudovanou zjara. Výsadbu připravil spolek OPUKA s místní farností, skautským oddílem a mnoha dobrovolníky. Náklady kolem 300 00 korun pokryly z části dotace. Pomohl také příspěvek lidí, kteří si za 2500 korun mohli jednotlivé stromy "adoptovat". ČTK to za spolek OPUKA řekl Petr Málek.

"Lidé si mohli podle čísla a mapy vybrat strom a přispěnou částkou zaplatit údržbu a zálivku toho stromu. Podařilo se adoptovat všechny duby. A kdybychom jich měli víc, třeba celkově padesát, asi by se nám je podařilo adoptovat všechny," řekl Málek. Zájem lidí organizátory příjemně překvapil, čekali, že se najdou dárci sotva pro třetinu stromů.

Do země šly v sobotu stromy vypěstované na výšku tří až čtyř metrů. Náklady na jeden kus včetně dopravy byly podle Málka téměř 4000 korun. Peníze, které zaplatili lidé, budou sloužit na péči o stromy. Vyžadovat si budou zpočátku hlavně důkladnou zálivku. "Duby jsou extrémně náchylné na sucho, takže počítáme s týdenním cyklem zalévání," řekl Málek.

Duby spolek vybral hlavně pro jeho pomalý přírůstek i dlouhověkost. Jsou také druhem, který roste v nedalekém smíšeném lese. I zvolené keře patří k tradičním odrůdám. Lidé sázeli jeřáb ptačí, ptačí zob, brslen, kalinu, krušinu olšovou nebo svídu krvavou, dřišťál a šípkový keř. Zapojila se asi stovka lidí.

Nová zeleň je vysázená v délce přibližně 600 metrů. Navazuje na lesní cestu nad Hesovem, podél které začíná křížová cesta vedoucí z Hesova do kopce ke kovovému kříži u osady Uhry. Autorem plastik je kovář Petr Štáfl.

Spolek OPUKA (Občané Přibyslavi pro urbanismus, krajinářství a architekturu) založili mladí lidé z města, poté co radnice začala vést vážné debaty o rekonstrukci přibyslavského náměstí. Měl být platformou k diskusi o její podobě. "Chtěli jsme ho ale založit už předtím, protože naším snem nebylo vést vášnivé debaty s městem, ale chtěli jsme se věnovat právě takovým věcem, jakým je třeba křížová cesta," řekl Málek.

Spolek zatím vysadil ovocné stromy podél jedné silnice a také polní cesty. Jeho vizí je časem scelit výsadbou okruh kolem města. "Mělo by to trochu nádech divočiny, nebyla by to žádná parková úprava, ale zeleň přístupná pro všechny," řekl Málek. Výsadba by podle něho mohla v budoucnu pokračovat od osady Uhry dolů k řece do míst, kde vedla stará trať na jižní straně města.

reklama