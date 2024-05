Nový pavilon pro lední medvědy v pražské zoo by se mohl začít stavět na podzim

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Lední medvědi Aleut (vpředu) a Gregor (vzadu) se seznamují se svým novým domovem. V Zoo Varšava tak nyní mohou zahájit nutnou rekonstrukci tamní expozice. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Nový pavilon pro lední medvědy v pražské zoologické zahradě by se mohl začít stavět letos na podzim, v takovém případě by mohl být hotový v roce 2028. Nyní je vypsané výběrové řízení na dodavatele stavby, vybrán bude v létě, řekl investiční náměstek Zoo Praha Lukáš Divoký. Expozice s názvem Arktida by měla celkově stát 1,2 miliardy korun. Nynější výběh ledních medvědů je otevřen od roku 1933, podle zástupců města i zahrady je již nedostatečný.Do letošního jara stávající výběh obýval samec Tom. Následně byl poslán na doporučení koordinátora evropského chovného programu do zoo v Almaty v Kazachstánu, kde 4. května nečekaně uhynul. Podle tamní zahrady zemřel na intoxikaci organismu v důsledku dlouhodobého onemocnění, podle ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka však Tom z pražské zoo odjížděl bez jakýchkoliv příznaků.

Minulý týden naopak do trojské zoo dorazili lední medvědí bratři Aleut a Gregor z varšavské zoologické zahrady, kteří tak nyní obývají stávající expozici. Do Prahy dorazili rovněž na doporučení koordinátora evropského chovného programu, navíc podle Bobka budování nového pavilonu bude trvat dlouho, a tak zahrada nechtěla být po tu dobu bez ledních medvědů.

"Expozice Arktida je ohromná stavební zakázka a předpokládáme její uzavření během léta. Letos na podzim bychom rádi začali stavět," řekl Divoký. "V současné chvíli máme projektovou dokumentaci a vypsané výběrové řízení na dodavatele stavby. Nejbližší termín pro odevzdání nabídek je 24. června, ale pravděpodobně termín budeme prodlužovat," dodal.

Zoo podle Divokého počítá s tím, že stavba pavilonu bude trvat tři a půl roku, hotová by tak mohla být v roce 2028. Expozice se ale veřejnosti neotevře hned po dokončení, podotkl.

Nový pavilon by měl zaujímat více než 8000 metrů čtverečních na severozápadní straně zahrady nedaleko Gočárových domů. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy či návštěvnické prostory zahrnující restauraci a objekty se zázemím. V expozici by měli být podle Divokého nově také tuleni obecní, které nyní zahrada nemá.

Stávající pavilon ledních medvědů je podle vedení města a trojské zoo v havarijním stavu s nedostačujícími podmínkami pro chov šelem. Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932, zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov těchto zvířat v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí. Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.

