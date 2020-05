NP Šumava opět otevře návštěvnická a informační centra

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Aktron / commons.wikimedia.org Šumavský národní park provozuje devět informačních středisek. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Šumavský národní park připravuje otevření návštěvnických center a informačních středisek. Provoz v nich byl přerušený kvůli koronaviru. Jako první se otevře pro veřejnost návštěvnické centrum v Kvildě na Prachaticku. Další turistická střediska zahájí provoz v červnu. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

"Snažíme se otevírat naše návštěvnická a informační zařízení hned, jak jen to je možné s ohledem na všechna provozní hlediska. Proto se už v pondělí 1. června otevřou infocentra v Kašperských Horách a na Kvildě. Hned den na to, 2. června budou moci zájemci zavítat do návštěvnického centra soví voliéry v Borových Ladech. O víkendu 6. a 7. června se otevřou dveře sezónních infocenter Svinná Lada u Chalupské slati a Idina Pila na Boubíně," uvedl Dvořák.

Šumavský národní park provozuje devět informačních středisek. Kromě toho před časem zřídil návštěvnické centrum pro pozorování jelenů v Kvildě a pro pozorování vlků v Srní. Mezi další zařízení patří například soví voliéry Borová Lada, stanice pro handicapované zvířata v Klášterci nebo rybí líheň Borová Lada.

Pro turisty zůstane letos zavřené informační centrum Poledník s vyhlídkovou věží. Park rozhlednu opravuje. "Věž je v nevyhovujícím technickém stavu, a proto jsme po konci loňské sezony začali intenzivně pracovat na přípravách rekonstrukce. Její součástí bude výstavba nového informačního střediska v dolní části věže, celková oprava schodiště a oken, oprava opláštění a vyhlídky na střeše věže," uvedla vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy NP Šumava Martina Kučerová. Náklady na rekonstrukci, která potrvá do příštího roku, stojí 9,5 milionu korun bez daně.

reklama