Nymburk prověří energetickou náročnost svých budov, na některé chce fotovoltaiku

Nymburk chce na některé městské budovy kvůli úsporám umístit solární panely, například na nemocnici, některé školy a školky nebo na budoucí parkovací dům pod Eliškou. Radnice rovněž nechá zpracovat takzvanou místní energetickou koncepci, která prověří energetickou náročnost a možnosti úspor u téměř čtyř desítek městských objektů. V červenci spustila výběrové řízení na společnost, která koncepci připraví, řekl místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS). Hodnota zakázky je podle portálu veřejných zakázek 1,6 milionu korun bez daně z přidané hodnoty.

"Potřebujeme zpracovat místní energetickou koncepci na všechny objekty v majetku města, řeší se například, zda je odpovídající elektroinstalace nebo zda nejsou staré spotřebiče, fotovoltaika je jedno z dílčích témat," řekl Vocásek. Umísťování solárních panelů na městské budovy je podle něj výrazně náročnější než například u rodinných domů. "Musíme mimo jiné řešit, zda vyhovuje statika, v jakém stavu jsou střechy, elektrické rozvody a trafostanice," řekl Vocásek. Součástí zakázky je také příprava softwaru pro monitorování dat o spotřebě v jednotlivých budovách.

Nejvíc připravená je podle Vocáska aktuálně na pořízení fotovoltaiky městská nemocnice. Město spustilo tendr na dodavatele letos na jaře. "Do prvního kola výběrového řízení se ale nikdo nepřihlásil, budeme vypisovat nové," doplnil Vocásek. Nemocnice by pak měla spotřebovat veškerou vyrobenou energii a neměla by mít přebytky.

Město chce do budoucna rovněž využít takzvané energetické společenství, aby mohlo využívat energii napříč budovami. S fotovoltaikou se počítá také u budovaného plaveckého bazénu nebo parkovacího domu pod Eliškou. Pořizování solárních panelů město plánuje zaplatit převážně z dotací.

