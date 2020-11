O adopci psů z útulků je nyní v koronavirové době velký zájem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | kristin_a (Meringue Bake Shop) / Flickr Podobná situace byla i při jarní koronavirové vlně. Zájem o adopci mělo mnohem víc lidí a teď se situace opakuje. Nový domov našli i psi, kteří byli v útulku i několik let a dosud nikdo je nechtěl. Ilustrační obrázek

S velkým zájmem o adopci psů se v koronavirové době setkávají některé útulky. Třeba v Útulku pro psy Zdeňka Srstky v Němčovicích na Rokycansku by se jiné roky touto dobou starali zhruba o 30 psů, teď je jich tu šest. A jsou to převážně zvířata, která nelze z různých důvodů umístit do nových rodin. Útulek proto učinil mimořádnou nabídku platnou do konce roku. Lidé, kteří mají kvůli současným okolnostem existenční problém uživit, nebo jinak vlastnit psa, mohou ho bezplatně předat do útulku, řekl ČTK starosta Němčovic Karel Ferschmann.

Útulkem za deset let existence prošlo asi tisíc psů. Kapacita je 45 psů, nyní je obsazena zhruba jen sedmina kotců. "To se nám ještě nestalo, aby se podařilo všechny vhodné psy umístit," řekl Ferschmann. Podobná situace byla i při jarní koronavirové vlně. Zájem o adopci mělo mnohem víc lidí a teď se situace opakuje. Nový domov našli i psi, kteří byli v útulku i několik let a dosud nikdo je nechtěl. "Byla řada kritiků, kteří nám říkali, že až se po jaru situace kolem koronaviru uklidní, lidé, kteří si u nás psy vzali, je už nebudou chtít. Ale nevrátil se nám v tom jarním období ani jeden," dodal starosta obce se zhruba 200 obyvateli, která útulek provozuje pro Mikroregion Radnicko.

Teď útulek mimořádně nabízí, že převezme psy, o které se lidé nemohou postarat, protože se třeba sami dostali do nouze. Podmínkou je, aby pes byl čipovaný a měl očkovací průkaz, majitel musí podepsat darovací smlouvu. Po karanténě psa útulek nabídne k adopci. "Je to určitě lepší řešení, než ho někde vypustit, nebo ještě hůř přivázat ke stromu," řekl Ferschmann. Provoz útulku stojí kolem milionu korun ročně.

Velký zájem o adopci psa potvrdil i vedoucí plzeňského útulku Petr Kokoška. V městském zařízení je teď 29 psů, z toho pro 27 je kvůli vysokému věku, zdravotnímu stavu nebo povahovým vlastnostem jen velmi obtížné najít nové majitele. Zbývající dva psi jsou po příjmu v karanténě. "Lidé by zájem o adopci měli velký. Posledního tak tři čtvrtě roku máme i mnohem menší příjmy odchycených psů," řekl Kokoška. Útulek je nyní kvůli opatřením proti šíření koronaviru pro veřejnost uzavřený.

