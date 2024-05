O prodloužení výjimky pro rtuť pro elektrárnu Počerady rozhodne ministerstvo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín

Nevládní organizace a spolky se odvolaly proti prodloužení emisní výjimky pro rtuť pro uhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku. Rozhodovat o odvolání bude ministerstvo životního prostředí. Výjimka má skončit u dvou kotlů 30. června, u dalšího na konci roku a u zbylých dvou 30. června 2025. Elektrárna Počerady patří pod skupinu Sev.en Česká energie finančníka Pavla Tykače.O prodloužení výjimky do dubna 2027 rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje. Proti tomu se odvolaly místní spolky Zdraví pro Most, MY Litvínov, ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA a expertní skupina Frank Bold Society. Nevládní organizace a místní spolky považují výjimku za nezákonnou, neboť podle nich nebyly splněny podmínky pro udělení výjimky podle zákona o integrované prevenci. "Podáváme odvolání proti výjimce na vypuštění toxické rtuti z elektrárny Počerady, protože krajský úřad zcela ignoroval zájmy životního prostředí a zdraví lidí. Pokud by se dva bloky či celá elektrárna musela odstavit, z hlediska zásobování elektřinou se nic nestane, ukazuje to podrobná analýza hodinových dat o výrobě a vývozu elektřiny," uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

"Jsme smířeni s tím, že se ekoaktivisté budou snažit náš záměr blokovat podobně, jak tomu bylo v uplynulých pěti letech," řekla ČTK mluvčí skupiny Eva Maříková. "Ostatně také Krajský soud v Ostravě nedávno zamítl žalobu, kterou aktivisté podali na ministerstvo životního prostředí kvůli obdobné emisní výjimce pro jiný náš uhelný zdroj, elektrárnu Chvaletice. Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že výjimka byla udělena v souladu se zákonem, nezpůsobí závažné znečištění a neohrozí vysokou úroveň ochrany životního prostředí," uvedla mluvčí.

Krajský úřad zdůvodnil prodloužení výjimky delší dobou realizace technických opatření, než provozovatel původně předpokládal, což není žádný z důvodů pro udělení výjimky, uvedla Eliška Beranová, právnička Frank Bold Society.

V návaznosti na rozvoj obnovitelných zdrojů energie bude česká i evropská energetika podle Maříkové potřebovat především flexibilní elektrárny a teplárny na uhlí a zemní plyn. "Jsme připraveni bezpečné dodávky energie České republice zajistit," uvedla. "Elektrárna (Počerady) pro provoz elektroenergetické soustavy a zásobování elektřinou není vůbec potřeba, jak ukázala analýza podrobných hodinových dat o výrobě a vývozu elektřiny," uvedly zástupci spolků ve zprávě zaslané ČTK.

Pokud teď provozovatel prodloužení výjimky nezíská, bude muset na dvou blocích snížit emise a zajistit tak splnění limitů.

