O pronájem honiteb Lesů ČR je velký zájem, nabídky dvakrát vyšší než v minulosti

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. O pronájem honiteb od státního podniku Lesy České republiky (LČR) je značný zájem. V dosavadních výběrových řízeních zájemci nabídli nájemné v průměru dvakrát vyšší než v minulosti, řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. Vyšší zájem podle něj plyne i z toho, že podnik nabídku honiteb k pronájmu letos snížil. Podnik totiž zvyšuje počet honiteb ve vlastní režii, aby měl větší vliv na stav lesa a mohl účinněji redukovat přemnožené stavy zvěře. Výrazné zvýšení příjmů z nájemného ale podnik nečeká. Lesy ČR spravují necelou pětinu honiteb v ČR. "Zájem o pronájem je mimořádný, počet nabídek je v průměru kolem pěti až šesti na jednu honitbu," uvedl Šafařík. Výše nabízeného nájemného je podle něj výsledkem poklesu nabídky a setrvalé nebo rostoucí poptávky po získání honitby. Lesy ČR zatím letos vyhlásily přibližně 360 výběrových řízení na nájem honiteb z celkem letos předpokládaných 460, kde letos končí nájemní smlouvy. Prvních 50 tendrů vyhlásily v únoru, a první smlouvy již s vítězi podepsaly. Přes vyšší nabízené nájemné státní podnik nepředpokládá razantní zvýšení příjmů z nájemného. A to proto, že honiteb k pronájmu bude méně. "Předpokládáme, že výnosy z nájmu budou přibližně stejné jako dosud. Naším primárním cílem není maximalizace výnosů z pronájmů honiteb. Cílem je kvalitní stav lesa a lesních ekosystémů," řekl Šafařík. Loni LČR z nájemného honiteb získaly 293 milionů korun po předloňských 282 milionech korun. Náklady na ochranu porostů před zvěří však loni stouply na 780 milionů korun z předloňských 670 milionů korun. Přímé škody zvěří na porostech podnik loni vyčíslil na 25,5 milionu korun. Nejvíce škod nadělá spárkatá zvěř, například srnčí. Redukci zvěře, která ničí nově vysázené porosty, nelze podle podniku zajistit prostřednictvím nájemního vztahu, kdy nájemci údajně nemají takovou ochotu zvěř účinně redukovat. Nájemci podle Šafaříka myslivecky hospodaří tak, aby si stavy zvěře v honitbách zajistili splnění zájmů a potřeb svých členů. "My dáváme na první místo stav lesa. Stavy zvěře nechceme decimovat, ale chceme je uvést do souladu s odrůstajícími lesními kulturami a zdravými lesními ekosystémy," uvedl Šafařík. K začátku letošního roku měl podnik ve vlastní režii zhruba 17 procent ploch všech honiteb, tedy 168 000 hektarů z celkových 976.000 hektarů honiteb. Ke konci letošního roku by se měl počet hektarů honiteb v režii podniku zvýšit o 54 procent na 260 000 hektarů a na celkové výměře honiteb se podílet 27 procenty. Z celkových 969 honiteb bude na konci letošního roku 223 režijních a 746 k pronájmu, zatímco k začátku letošního roku bylo režijních honiteb 122 a k pronájmu 846. O dalším zvětšování ploch režijních honiteb se podle Šafaříka neuvažuje. Redukci zvěře v režijních honitbách budou mít na starosti především zaměstnanci státního podniku. Z 3500 pracovníků Lesů ČR jich více než polovina vlastní lovecký lístek. Nově podnik v režijních honitbách umožní poplatkový lov s doprovodem za paušální částky i dalším myslivcům. V honitbách s lovem srnčí zvěře a divokých prasat myslivec zaplatí za povolenku 10.000 korun. V honitbách s více druhy zvěře vyjde povolenka na 15 000 korun. "O poplatkové lovy již registrujeme značný zájem," uvedl Šafařík. V celé ČR je 5780 honiteb. Z nich Lesy ČR spravují 960, tedy 17 procent. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

