O samosběr zeleniny je velký zájem, u Těšetic zkolabovala doprava

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V okolí Těšetic na Olomoucku dnes dopoledne kvůli velkému zájmu lidí o zahájený samosběr zeleniny zkolabovala doprava. Na polích u místní části Vojnice zaparkovaly stovky aut a silnice mezi Ústínem a Vojnicemi musela být kvůli koloně přijíždějících a zaparkovaných vozidel uzavřena. Provoz na ní byl obnoven krátce před 11:30, řekla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Pole u Vojnic, kde místní farmář Ladislav Kašpar zahájil samosběr zeleniny, ráno zaplnily stovky sběračů. Lidé si mohou vlastnoručně sklidit mrkev, cibuli, zelí či červenou řepu. Kvůli rostoucím nákladům na pěstování Kašpar zvýšil ceny zeleniny, i tak ale její samosběr zákazníky vyjde výrazně levněji než nákup v supermarketech. Kilogram mrkve si lidé mohou sklidit za devět korun, petržel a cibule stojí 15 korun. Za kilogram vodního melounu či rajčat sběrači zaplatí 12 korun a za kilogram zelí 15 korun. Kašpar odhadl, že letos si přijedou pro zeleninu zhruba tři tisíce lidí.

"Ano, samosběr byl naplánován od devíti hodin, ale co se dělo na dědině od sedmé ranní, to se nedá ani popsat. Byl problém vyjet od baráku do práce," komentovala na sociálních sítích dopravní situaci místní obyvatelka. "Za mě zklamání. Třistakilometrová cesta a hned zkraje nás otočila policie. Paní policistka mi sdělila, že údajně mají vysbírano. Ostatním přeji hodně štěstí, tolik naštvaných řidičů jsem dlouho neviděla," podotkla žena z Jaroměře.

Úroda zeleniny je letos podle Kašpara výrazně nižší než loni, jelikož ji poškodilo sucho a část zeleniny spořádali přemnožení hraboši. "Musel jsem ceny zvýšit, abych vůbec pokryl náklady. Úroda letos ve srovnání s loňskem není ani poloviční. Přemnožení hraboši sežrali tak 80 procent mrkve, petržele a červené řepy. Letos je to takový smutný rok," řekl ČTK Kašpar. Dodal ale, že občasná neúroda je rizikem podnikání v zemědělství.

Pole se zeleninou u Vojnic, které jsou součástí obce Těšetice, mají celkovou rozlohu 25 hektarů. Loňská úroda obnášela 150 až 170 tun. O samosběr čerstvé zeleniny je každoročně velký zájem, do polí v okolí Vojnic na přelomu srpna a září vyrážejí tisíce lidí.

Samosběr zeleniny se farmář Kašpar před několika lety rozhodl zavést kvůli nedostatku brigádníků i nízkým výkupním cenám, které pěstitelům zeleniny nabízejí velkoobchody. Kašpar upozornil na to, že v posledních letech klesá podíl pěstitelů na konečné prodejní ceně zeleniny v obchodech, ze které si značnou část ukrajují obchodní řetězce.

Kašpara v předchozích letech překvapila skladba zákazníků, kteří neváhali obléknout pracovní oděv a vyrazit do pole sklízet zeleninu pro vlastní spotřebu. Původně počítal s tím, že přijdou spíše starší lidé. Zeleninu ale přijely sklízet i mladé rodiny s dětmi. Odměnou za práci na poli jim byla kvalitní zelenina za cenu, která je až o dvě třetiny nižší než na pultech tuzemských obchodů.

reklama