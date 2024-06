Obce v Hlubočkách u Olomouce postaví příští rok přírodní koupaliště

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stavbu nového přírodního koupaliště chystají příští rok na jaře společnými silami zahájit obce Hlubočky, Velká Bystřice a Mrsklesy na Olomoucku. Samosprávy už na projekt v okrajové části Hluboček získaly pravomocné stavební povolení a vyčlenily peníze. Nové koupaliště v lokalitě Burk by mohlo být dokončeno příští rok. ČTK to řekla starostka Hluboček Eva Hasníková (Spojené Hlubočky - nezávislá volba). Díky nové vodní ploše se místní obyvatelé nebudou muset jezdit osvěžovat do bazénů například do Penčic, Bělkovic nebo Olomouce.Historie koupání v Hlubočkách spadá až do předválečné doby. Tehdejší koupaliště v Burku nyní připomínají už pouze staré fotografie. Poslední zbytky bývalého bazénu se zachovaly na soukromém pozemku. Trojice obcí před časem založila dobrovolný svazek Biotop Burk a na místní louce chce vybudovat vlastní koupaliště. Nové přírodní koupaliště nabídne návštěvníkům vodní plochu bezmála 3000 metrů čtverečních.

Přírodní koupaliště v Burku nabídne vyžití pro děti i dospělé. Na mělkou část pro děti a neplavce naváže plavecká část bazénu dlouhá 50 metrů. Voda bude čištěna bez chemických přípravků pomocí rakouské filtrační technologie , která využívá dolomitický vápenec. Součástí chystaného areálu je tobogán, občerstvení s terasou, hřiště pro plážový volejbal a dětské hřiště. Projekt zahrnuje také parkoviště pro vozidla a kola včetně nabíjecích stanic, převlékárny, toalety a sprchy či skříňky na úschovu věcí.

Dělníci nyní podle starostky stavějí přeložku vysokotlakého plynovodu, jehož ochranné pásmo zasahovalo do areálu plánového koupaliště. "Přeložka by měla být zkolaudována v červenci nebo srpnu. Na stavbu biokoupaliště už máme pravomocné stavební povolení a dokončujeme projektovou dokumentaci," uvedla Hasníková. Podle ní by na podzim mohlo být uzavřeno výběrové řízení na stavební firmu, vybudován protihlukový val u přilehlé silnice a připravena plocha pro jarní zahájení stavby koupaliště.

Stavba poté zabere několik měsíců. "Jedná se o jednoduché nezateplené stavby pro sezonní použití. Největším problém bude finální sadová úprava," řekla Hasníková. Stavbu koupaliště za 100 milionů korun obce podle Hasníkové zaplatí ze svých pokladen, jelikož na tyto projekty zatím nejsou vypsány dotace. Obec Mrsklesy pokryje 20 procent nákladů a Hlubočky s Velkou Bystřicí po 40 procentech. "Finančně bychom to měli zvládnout a výstavba by mohla proběhnout do roku či roku a půl," dodala starostka.

