Obce z Pošumaví zaslaly MŽP připomínky k průzkumům pro stavbu jaderného úložiště

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obce z Pošumaví zaslaly ministerstvu životního prostředí (MŽP) připomínky k zahájení geologického průzkumu, který posoudí čtyři místa v zemi pro plánovanou stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. O stanovení průzkumného území v obcích požádala ministerstvo Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ministerský úřad zatím souhlas nevydal. Obce z lokality Březový potok podaly připomínky v šedesátidenní lhůtě na odvolání, která vyprší 20. května. Požadují hlavně respektování ochranných pásem vod a studní, přírodních parků a vzácných živočichů. ČTK to řekl starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD).

"Ale vlastně se čeká hlavně na to, aby byl připravovaný zákon (o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm) upravený tak, aby v něm opravdu bylo rovnoprávné postavení obcí," uvedl Forman. Návrh zákona, který má urychlit přípravu stavby, už v úvodním kole podpořila Sněmovna a 24. a 25. května ho mají projednávat její výbory hospodářský a pro životní prostředí.

Obce podle Formana stále prosazují, aby zákon obsahoval souhlas obcí se stavbou. Jejich právo veta ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo. "Všichni argumentují tím, že to pak nepostavíme. Tomu nevěřím. Když bude všechno dobře vysvětlené, podložené a bude to mít jasná pravidla, tak nevěřím tomu, že by někdo nakonec neřekl, že to s konkrétními výhodami a benefity vezme. Obce a lidé to prioritně odmítají proto, že s nimi stát jedná jako s kusem hadru," řekl Forman. Obce z Březového potoka ale úložiště nechtějí.

MŽP nemusí podle něj reagovat na připomínky a námitky obcí a může vydat povolení k průzkumu. "Potom bychom dávali odvolání, které by zřejmě nemělo odkladný účinek," uvedl starosta.

Průzkum SÚRAO, který má být zahájený letos, zahrnuje hydrogeologické vrty. Stát chce průzkumy uspíšit. Místo úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren má být vybráno v roce 2030. SÚRAO bude prověřovat kromě Pošumaví ještě Horku a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína.

Forman potvrdil informace Platformy proti úložišti, že zákon má lhůtu zkrátit na rok 2028. "To je problém, protože ty velké vrty do hloubky 500 metrů až kilometr může provádět jen pár firem v Evropě. Vrty se musí definovat, budou veřejné soutěže, na každé lokalitě jich má být několik, přičemž jeden bude trvat týdny, pokud půjde všechno hladce. Pak se tam měří teplota podloží, proudění vody a další. To bude trvat měsíce," uvedl. Podle Formana je nereálně, aby byly lokality kvalitně posouzené do roku 2028. "A jestliže říkáme, že první hledisko je bezpečnost, tak by se mělo transparentně vyhodnotit to nejkvalitnější podloží," řekl.

Úložiště mělo původně vzniknout do roku 2065. Státy spoléhající na jadernou energetiku ho ale mají mít podle EU od roku 2050.

SÚRAO chce informovat občany Pošumaví o průzkumech 16. června v Hotelu Prácheň v Horažďovicích od 09:00.

reklama