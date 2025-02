Obce z Vysočiny by mohly vozit odpad i do chystané spalovny v Českých Budějovicích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obce z Vysočiny by mohly vozit odpad k energetickému využití i do Českých Budějovic, kde vznik takového zařízení připravuje společnost ZEVO Vráto. Návrh na uzavření memoranda s touto společností o podpoře výstavby nového zařízení schválila krajská rada, řekl hejtman Martin Kukla (ANO). ZEVO Vráto by z Vysočiny mohlo odebírat až 50 000 tun směsného komunálního odpadu za rok."My víme, že po roce 2030 nemůžeme skládkovat. Je lepší mít připravená memoranda, abychom pak nezjistili, že nemáme kam ten odpad odvážet," řekl Kukla. Cílem vedení kraje je podle hejtmana také podpora budování takových energetických zařízení na Vysočině. "V tuto chvíli se diskutují dvě ZEVA, co se týká Kraje Vysočina, a to Třebíč a Žďár nad Sázavou," uvedl. Zvažované zařízení v Třebíči by mohlo ročně zpracovat okolo 20 000 tun odpadu a žďárské 40 000 tun. Doplnil, že jde o odhady, protože tyto záměry jsou v počátcích.

Podle materiálu, který projednali radní, vzniká v obcích na Vysočině ročně okolo 110 000 tun komunálních odpadů, které zřejmě nebude možné ukládat na skládky od roku 2030. Včetně odpadu z podnikatelského sektoru by podle předpokladu kraje mohlo být tohoto odpadu v roce 2030 okolo 125 000 tun za rok.

V Třebíči má firma TTS energo v plánu postavit nový kotel, který by vyráběl teplo a elektřinu ze směsného komunálního odpadu a z biomasy. Ročně by mohl spálit až 20 000 tun odpadu z tohoto regionu, který by jinak končil na skládce. Možné dopady tohoto záměru na okolí nyní posuzují úřady. K záměru ve Žďáru nad Sázavou zatím podrobnosti nejsou.

Vysočina domlouvá v jiných krajích kapacitu na spalování odpadů ze svého území delší čas. V roce 2021 uzavřel Kraj Vysočina memoranda o spolupráci se SAKO Brno a elektrárnou Opatovice a v roce 2023 se společností C-Energy Planá. Do Brna podle nich bude možné z Vysočiny vozit okolo 60.000 tun odpadu ročně a do elektrárny Opatovice okolo 25 000 tun. Do Plané nad Lužnicí by mohly obce z kraje dodávat asi 16.000 tun odpadu za rok. Vloni nabídlo kraji odběr odpadu také ZEVO Malešice v Praze 10, to uzavření memoranda nepožadovalo.

