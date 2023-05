Obec Čenkovice obhájila loňský titul v krajské soutěži třídění odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Photographee.eu / Shutterstock

Nejvíce minulý rok třídili odpad v Pardubickém kraji lidé v Chocni, obci Pastviny a v Čenkovicích na Orlickoústecku. Město a obce vyhrály ve svých kategoriích podle počtu obyvatel 16. ročník soutěže O perníkovou popelnici. Čenkovice se pak staly absolutním vítězem, obhájily tak loňský titul, vyplývá z informací obalové společnosti EKO-KOM.

Čenkovice vyhrály, protože měly nejvíc separovaného dopadu v přepočtu na jednoho občana. Žije tam 192 obyvatel. Protože jde o rekreační obec, k vítězství tak pomohli rekreanti, kteří také v době pobytu třídí odpad, řekl starosta Josef Dostálek (Nezávislí).

"Musím pochválit občany obce Čenkovice, oni rádi třídí, chceme tam mít čisto. Máme velkokapacitní kontejnery a dvě stanoviště, jsme horská oblast, kvůli terénu nemáme popelnice u domů. A majitelé nemovitostí upozorňují své klienty, kteří tam jezdí na dovolenou, že obec má možnost třídění," řekl ČTK Dostálek.

Podle Dostálka jsou ale pořád lidé, kteří odhazují odpadky po vesnici. Obyvatelé Čenkovic ale sami mají zájem, aby byl v obci pořádek, proto vyhozené papírky či plastové lahve sbírají a odnášejí do kontejnerů. U obce je velké lyžařské středisko, v zimě tam jezdí tisíce lidí, statistiku nicméně nemá, dodal Dostálek.

Skokanem roku se letos stala obec Břehy na Pardubicku. Je to díky tomu, že zavedla v posledních dvou letech systém třídění door to door, lidé mají u domů barevné popelnice na třídění papíru, plastu, bioodpadu a na komunální odpad. K tomu zřídila sběrné místo, tam je možné odevzdávat stavební suť, sklo, kovy a velkoobjemový odpad.

"Jak jsme se dozvěděli, přeskočili jsme více než 200 obcí. Naší snahou je zlepšit hospodaření s odpady. Víme, že bychom potřebovali třídění ještě zlepšit, je to hodně na občanech, možnost mají," řekl ČTK starosta Břehů Pavel Jírava (ODS).

Nároky evropské legislativy se zpřísňují, dodal starosta. "Každý rok se snižuje kvóta komunálního odpadu na občana, letos je to 180 kilogramů na hlavu a postupně to klesá. Pokud se nepřizpůsobíme, výrazně se nám zvýší náklady na likvidaci komunálního odpadu. Cesta, jak ušetřit, je třídění," řekl starosta.

Soutěž je rozdělená do kategorií, obce do 300 obyvatel, sídla do 2000 obyvatel a města nad 2000 obyvatel. Účastní se ho všechny obce v kraji, kterých je 451. "Perníková popelnice má skutečně dlouhou tradici. Věřím, že pro obce, jejichž obyvatelům záleží na životním prostředí, je umístění v soutěži důležitým ukazatelem toho, jak se jim v oblasti nakládání s odpady daří," řekl krajský radní Miroslav Krčil (3PK).

