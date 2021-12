Obec Strašice na okraji CHKO Brdy měla letos velmi silnou turistickou sezonu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nová Chráněná krajinná oblast Brdy (CHKO) přinesla letos obci Strašice na Rokycansku s 2600 obyvateli výrazný příliv turistů. Návštěvnost roste až na skoro 100 000 lidí, zejména poslední dva roky během pandemie nemoci covid-19, kdy dorazilo třikrát více turistů než v běžných letech. ČTK to řekl starosta Strašic Jiří Hahner (ODS). Obec, která je díky blízkosti dálnice D5 dobře dostupná z Prahy i Plzně, obnovila náměstí a vybudovala nová parkoviště. To, co znamená Svatý Mořic pro Alpy, jsou Strašice pro Brdy, uvedl Hahner.p>Hahner nedokáže říci, zda je nárůst počtu turistů dán více otevřením vojenského újezdu Brdy pro veřejnost před šesti lety, nebo pandemií. "Když byly lockdowny a zákaz cestování do ciziny, tak nám rapidně narostl počet turistů v obci. To bylo úplně neuvěřitelné. A zařízení, která jsme budovali, jako parkovací plochy a občerstvovací stánky, absolutně nestačily," uvedl. Ocenil, že se všichni návštěvníci Brd chovali velmi ohleduplně. Strašice, které jsou největší z 27 obcí na okraji CHKO, nezaznamenaly problémy s odpadky jako jinde.

Strašice se snaží rozšiřovat parkoviště po celém území. Už před čtyřmi lety vznikla při vjezdu do CHKO plocha pro více než 30 automobilů, která nestačila. Letos vybudovaly u Muzea středních Brd parkoviště pro 40 vozů. "Poblíž je in-line dráha, začíná tam naučná stezka do Brd a postavíme tam další zařízení pro turisty, aby se nástupní místo i tam zatraktivnilo," uvedl starosta.

Nové parkoviště s 25 místy je také u školy. "Cestovní ruch podpořil také pilotní projekt Billa do vesnic, tedy nový obchodní dům s desítkami parkovacích míst, kam jezdí hodně aut," řekl. Parkování pro turisty už obec pro nejbližší dobu vyřešila a teď připravuje rozšíření ploch v sídlištích.

Obec rovněž spolupracuje s Vojenskými lesy a statky (VLS) na návštěvnickém centru Dům přírody Brd, který vznikne do jara roku 2023 za 85 milionů korun v areálu nedalekého loveckého zámečku Tři trubky. "My máme infocentrum v muzeu, druhé bude na zámečku. Obě budou velmi úzce spolupracovat. Dokonce máme s VLS podepsanou smlouvu na budoucí provozování celého domu přírody po jeho dostavbě," uvedl starosta.

Obec také za tři roky obnovila náměstí za 20 milionů korun. Má nové chodníky, fasády, opravené domy včetně radnice z 19. století a mobiliář. Na příští rok zbývá už jen jeden chodník. Všechny náklady byly pokryty z obecní kasy. Strašice dále zvelebily obecní dům pro strážníky a služby, hotová je škola. Opravy silnic podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj.

