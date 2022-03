Obviněný ředitel rožnovské firmy v kauze Bečva znovu žádá zastavení stíhání

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz

Ředitel společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku Oldřich Havelka, který je se svou firmou obviněn v kauze ekologické havárie na řece Bečvě, znovu požádal prostřednictvím svého advokáta o zastavení trestního stíhání. Napsal to server iRozhlas.cz . Policie na konci minulého týdne dokončila v kauze vyšetřování a spis předala žalobci s návrhem na obžalobu. Havelkovi se nelíbí, jak dva roky starou ekologickou havárii vyšetřují vsetínští policisté. Obrátit se kvůli tomu přitom chce i na Vrchní státní zastupitelství.

"Na základě dílčího prostudování policejního spisu jsme v pondělí dne 14. března 2022 podali nový návrh na zastavení trestního stíhání odůvodněný i novými skutečnostmi patrnými z policejního spisu," uvedl pro server Havelka. Na prostudování spisu, který čítá více než 6000 stran a 50 DVD záznamů, dostali podle něj s právním zástupcem jen tři dny. Jakými konkrétnímu argumenty advokát podložil aktuální žádost na zastavení stíhání, Havelka neuvedl. Popsal ale řadu kroků policistů, které se mu nelíbí.

Firmu Energoaqua a Havelku policie obvinila z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest.

V případu jde už o druhý návrh na zastavení stíhání. Loni v říjnu se Energoaqua a Havelka v žádosti opírali o vědeckou expertizu, která podle nich vyvrací dosavadní znalecké zkoumání, na jehož základě byli obviněni. Podle expertizy nelze kvůli nedostatku odebraných vzorků ani jednoznačně stanovit, která látka způsobila otravu řeky a úhyn ryb. Žalobce Jiří Sachr ve středu ČTK řekl, že o návrzích samostatně rozhodovat nebude. "Rozhodnu o dalším procesním postupu ve věci v globálu," uvedl žalobce. V příštích týdnech by měl rozhodnout, zda v kauze podá obžalobu, zastaví trestní stíhání, nebo vyřídí věc jinak.

Postup vyšetřovatelů se zdá podezřelý také současnému ministrovi školství a tehdejšímu členovi vyšetřovací komise Petru Gazdíkovi (STAN). Ten kvůli tomu podal týden po loňských sněmovních volbách trestní oznámení. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nedávno nařídil prověřit způsob, jakým žalobci naložili s tímto oznámením na postup vyšetřovatelů případu otravy řeky Bečvy naložili. Výsledky prověrky se očekávají v květnu. Právě argumentaci z Gazdíkova trestního oznámení by nyní Havelka chtěl doplnit do spisu, obrátit se kvůli krokům policie plánuje i na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, doplnil iRozhlas.cz.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba až 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Podle zmíněné expertizy to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie reálně byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři.

