Obyvatelé Chvalíkovic neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod

Obyvatelé Chvalíkovic na Opavsku v sobotním referendu neschválili vybudování domácích čistíren odpadních vod místo centrální čističky. K referendu přišlo 255 (46,4 procenta) z 549 voličů. Z nich 122, tedy 47,8 procenta, s domácími čističkami souhlasilo, 118 hlasujících (46,3 procenta) se vyjádřilo pro odpověď "ne" a šest lidí se hlasování zdrželo. Referendum tak je platné, ale není závazné. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na obecních internetových stránkách.

Chvalíkovičtí rozhodovali v referendu o způsobu čištění odpadních vod v obci už podruhé. V roce 2019 schválili vybudování centrální čističky a s tím související kanalizace. Chvalíkovická starostka Olga Nedopilová (Naše ves) tento týden ČTK řekla, že na to ale obec nemá peníze a vybudování domácích čistíren místo centrální by vyšlo levněji.

"Ještě si nejsem stoprocentně jistá, všechno to ještě budu prověřovat v pondělí, protože my jsme s touto variantou vůbec nepočítali, ale za mě jsme zneplatnili referendum z roku 2019, kdy se obec zavázala, že bude budovat centrální čistírnu odpadních vod," řekla starostka.

Je tak možné, že by o budování čističek rozhodovali sami zastupitelé. "To ale nechceme. Spíš to vypadá, že za dva roky se udělá nové referendum, protože dříve to udělat nemůžeme. Budeme to muset probrat na zastupitelstvu," řekla Netopilová.

Chvalíkovice mají zhruba 700 obyvatel. Před čtyřmi lety přišlo k referendu 56,9 procenta voličů a pro čističku hlasovalo 73,4 procenta z nich. Podle odhadu z roku 2011 mělo vybudování oddělené kanalizace a centrální čistírny obec přijít přibližně na 85 milionů korun, což je zhruba desetinásobek jejího ročního rozpočtu. Tehdejší starosta Radim Hlaváč v roce 2019 řekl, že se obec zadluží na dlouhá léta a samotné vybudování obecní čistírny a kanalizace navíc potrvá minimálně osm let.

Obec ale peníze nesehnala, a inflace a rostoucí ceny by stavbu proti původním odhadům navíc ještě prodražily. Starostka Nedopilová ve vyhlášení referenda uvedla, že náklady na vybudování domácích čistíren lze velmi rámcově a předběžně odhadnout přibližně na 39 milionu korun a mohly by být částečně kryty z dotací.

Místní referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek je závazný, když konkrétní odpověď označí nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů.

