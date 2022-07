Obyvatelé Krnova mohou třídit i bublinkové fólie, obaly se znovu použijí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Do speciálních popelnic je možné ukládat bublinkové a papírové výplně, pěnové tzv. mirelonové výplně či chlopňové krabice.

Obyvatelé Krnova na Bruntálsku mohou nově třídit i obalové a výplňové materiály. Takzvané bublinkové fólie či podobný materiál mají možnost vyhodit do speciálních nádob. Odtud poputuje zpět do firem, které jej znovu použijí, řekla mluvčí města Dita Círová.

"Pokud lidé dosud bublinkové fólie po vybalení zásilky využívali jen k lupání pro ukrácení dlouhé chvíle a následně je odnesli do kontejneru určených pro plast, nyní mohou být využity užitečněji, a to ke svému původnímu účelu," uvedla. Dodala, že takzvané výplňové materiály je možné vrátit přímo do firem, které je obratem opět použijí.

Obyvatelé města mohou vrátit výplně do oběhu v mateřských školách v Hlubčické a Mikulášské ulici i na radnici. "Na těchto místech byly za tímto účelem umístěny speciální popelnice. Město s touto nabídkou oslovil spolek Planeta našim dětem, který se v současnosti ve více než ve dvaceti městech a obcích podílí na sběru čistého výplňového materiálu. Ten potom zprostředkovává e-shopům," řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb. Dodala, že do popelnic je možné ukládat bublinkové a papírové výplně, pěnové tzv. mirelonové výplně či chlopňové krabice.

Obchody využívají materiály opět k obalování zboží nebo k utěsňování zboží v krabicích. Aby však tento způsob recyklace byl z ekologického hlediska co nejefektivnější, vrací se materiál převážně do firem z okolí. "Aktuálně máme odběr domluven se sociální firmou Chrpa, jež sídlí naproti radnice, a které jsme už dříve předávali k využití kartonové krabice," doplnila Hájková.

Za projektem stojí matka dvou dětí Barbora Janková. "Dostala jsem tento nápad, když jsem vybalovala nákupy z internetových obchodů. Měla jsem v té době dvě malé děti. Abych ušetřila čas, objednávala jsem běžné nákupy z e-shopů. V tu chvíli jsem si uvědomila, kolik čistého odpadu jsem vyprodukovala," řekla.

