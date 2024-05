Oceňovaná farma v Milošovicích chce vybudovat nový chlév, bourárnu a obchod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Oceňovaná farma rodiny Cihlářových v Milošovicích na Kutnohorsku plánuje rozsáhlé investice. Vybudovat chce nový chlév a zázemí pro zpracování mléka, bourárnu masa, obchod i sklady. Náklady přesáhnou deset milionů korun, výstavba bude zřejmě hrazena z úvěru, řekl ČTK farmář Radek Cihlář.Rodina se zaměřuje na chov skotu, kterého má kolem 130 kusů. "Z toho asi 100 kusů je plemeno Holštýn, což jsou krávy na mléko, nejrozšířenější světové plemeno, nejintenzivnější, poměrně náročné. My je paseme a děláme naprosto jinak než ostatní. Užitkovost máme přitom srovnatelnou s ostatními, kteří je mají v intenzivním chovu," uvedl Cihlář. Jedna kráva podle něj nadojí ročně téměř 11 000 litrů mléka.

Kromě mléka rodina vyrábí i sýry, tvarohy, jogurty, jogurtová mléka či kefíry. Většina produkce mléka, zhruba 90 procent, však míří do mlékárny. Zákazníci si pro mléko a potraviny jezdí do obchůdku přímo na farmě. Kdysi Cihlářovi dodávali do obchodu s regionálními potravinami, ale byly s tím spojeny spíš potíže. Proto od toho upustili. "Navíc, když na to dáte své jméno, je dobré to mít pod kontrolou," dodal farmář.

Cihlářovi hospodaří na 75 hektarech zemědělské půdy, dvě třetiny tvoří louky a pastviny. Obhospodařované pozemky jsou značně svažité, a tím ohrožené vodní erozí. Většina z nich je proto zatravněna. Na zbývající orné půdě rodina pěstuje krmné plodiny, jako jsou jetel, triticale či luskovinoobilné směsky.

Cihlářovi nedávno převzali zlatou medaili v programu Pestrá krajina za pozitivní vliv na životní prostředí a šetrné hospodaření. Už dříve uspěli také v soutěži Farma roku. Provozovat zemědělství blízké přírodě je podle farmáře nutnost. Poukázal na to, že zemědělci pracují s přírodou, i když intenzivní zemědělství ji podle něj spíš ničí. Negativními jevy jsou eroze a používání chemie. Aby zemědělství přežilo, je podle něj hospodaření v souladu s přírodou nezbytné. "Myslím si, že jiná možnost není," dodal Cihlář.

