Ochránci přírody chtějí vyšetřovat Kennedyho, podle dcery uřízl hlavu velrybě

Skupina na ochranu přírody v pondělí vyzvala k zahájení vyšetřování někdejšího nezávislého prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho mladšího. Reagovala tak na rozhovor z roku 2012, který se začal opět šířit a v němž Kennedyho dcera řekla, že její otec v polovině 90. let uřízl motorovou pilou hlavu mrtvé velrybě na pláži a odvezl si ji domů. Informoval o tom deník The Washington Post (WP).Ekologická skupina Center for Biological Diversity Action Fund v pondělí zaslala dopis Národnímu úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), v němž jej vyzvala, aby vyšetřil, zda Kennedy svým jednáním popsaném jeho dcerou porušil zákony o ochraně mořských savců a ohrožených druhů.

Skupina napsala, že je nezákonné vlastnit jakoukoli část zvířete, živou či mrtvou, chráněnou podle obou zákonů, a upozornila, že se to týká několika druhů velryb v Atlantském oceánu. Zároveň uvedla, že Kennedy stále zákon porušuje, pokud si velrybí lebku nechal. Podle skupiny se Kennedy také dopustil trestného činu převozem lebky přes státní hranice, tedy z Massachusetts do New Yorku.

"Je nelegální, aby kdokoliv sbíral či si ponechal části jakéhokoliv ohroženého druhu a jsou pro to pádné důvody," uvedla skupina v dopise NOAA. Dodala, že takové jednání narušuje práci vědců. "To platí zejména u mořských savců, kteří patří k nejobtížněji zkoumatelným druhům volně žijících živočichů na světě," dodala s tím, že některé kytovce z čeledi vorvaňovcovití je tak obtížné pozorovat ve volné přírodě, že vyplavení mrtvých jedinců na břeh někdy představuje jedinou možnost, jak je mohou vědci blíže zkoumat.

Zástupci NOAA ani Kennedyho na žádost WP o komentář dosud neodpověděli.

Na internetu začal znovu šířit rozhovor s jeho dcerou Kick Kennedyovou, která v roce 2012 popsala, jak její otec uřízl hlavu mrtvé velrybě a odvezl si ji domů se záměrem ji zkoumat.

Kennedy se podle rozhovoru v časopise Town & Country doslechl, že moře na ostrově Squaw Island ve státě Massachusetts vyplavilo mrtvou velrybu. Okamžitě běžel na pláž s motorovou pilou, velrybě uřízl hlavu, připevnil ji ke střeše rodinného minivanu a jel s ní pět hodin do svého newyorského domova. Dcera, které v době incidentu bylo šest let, v rozhovoru z roku 2012 vypověděla, že z velrybí hlavy při zrychlení na dálnici po okénkách stékala silně zapáchající tekutina. "Všichni jsme měli na hlavě igelitové pytlíky s otvorem na ústa a lidé na dálnici na nás ukazovali prostředníček, ale pro nás to byl normální den jako každý jiný," uvedla.

Sedmdesátiletý synovec zavražděného amerického prezidenta Johna Kennedyho a syn rovněž zavražděného senátora Roberta Kennedyho minulý týden zaplnil přední stránky světových novin, když oznámil, že pozastavuje svou kampaň do listopadových prezidentských voleb a podpořil republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Krátce před tím Kennedy mladší vzbudil kontroverze přiznáním, že před deseti lety v newyorském Central Parku nechal mrtvé medvědí mládě a narafičil ho tak, aby se zdálo, že zvíře přišlo o život po srážce s cyklistou.

Proč se o víkendu znovu rozšířil rozhovor z roku 2012, podle WP není jasné. Kennedy se však začátkem srpna na videu sdíleném na sociálních sítích přiznal, že stojí za mrtvolou medvíděte, které se našlo v newyorském Central Parku v roce 2014. List The New York Times (NYT) v květnu s odvoláním na dokumenty z rozvodového řízení informoval, že Kennedy vypověděl, že se mu v mozku podle jeho lékaře v roce 2010 uhnízdil parazitický červ, "kus mozku snědl a později uhynul".

Ekologická skupina se sídlem v Arizoně v nynějších prezidentských volbách vyjádřila podporu Kamale Harrisové kandidující za demokraty. Zároveň dříve v letošním roce spolu s několika dalšími organizacemi na ochranu přírody odsoudila Kennedyho kandidaturu.

