Odborníci začali zkušebně těžit zeminu s benzenem po nehodě v Hustopečích nad Bečvou

Těžbu kontaminované zeminy označila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za velmi rizikovou práci, hasiči během ní monitorují i výpary benzenu v ovzduší. Odtěžená zemina poputuje na skládku k biologickému čištění.

Za přísných bezpečnostních podmínek začali dnes odborníci zkušebně odtěžovat z ohniska havárie v Hustopečích nad Bečvou část zeminy kontaminované benzenem. Stalo se tak déle než měsíc po havárii cisteren s touto toxickou látkou, pracím předcházelo složité odklízení vraků a zničené železniční infrastruktury. Těžbu kontaminované zeminy označila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za velmi rizikovou práci, hasiči během ní monitorují i výpary benzenu v ovzduší. Odtěžená zemina poputuje na skládku k biologickému čištění, podle informací ČTK na Opavsko.Detaily týkající se zkušební těžby nechtěla dnes dopoledne Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) z bezpečnostních důvodů komentovat. "Můžu ale ubezpečit, že práce budou probíhat za nepřetržitého dohledu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který bude monitorovat výpary benzenu a rovněž bude připraven použít hasicí techniku. Ovzduší bude po celou dobu monitorováno jak na místě zkušební odtěžby v ohnisku havárie, tak i v Hustopečích," řekla ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Zemina v místě havárie se dosud považovala za ohnisko kontaminace, zástupci inspekce však tento týden ČTK řekli, že podle analýzy vzorků není hlavním zdrojem rizika. Naprostá většina benzenu uniklého po havárii cisteren je již na hladině podzemní vody. Prioritou pro sanační práce je proto nyní masivní čerpání kontaminovaných vod z hlubinných vrtů a jejich filtrace přes aktivní uhlí. Jde o nejrychlejší a aktuálně nejúčinnější dostupné řešení, uvedla mluvčí ČIŽP.

Podle vedoucího katedry biochemie olomoucké přírodovědecké fakulty Marka Petřivalského je to z hlediska náročnosti na technologie a rychlosti spíše dobrá zpráva. "Sanační práce s čerpáním vody jsou asi jednodušší a určitě rychlejší - stačí výkonné pumpy a nějaké velkofiltry s aktivním uhlím. Problém je, že nikdo neví, kolik benzenu shořelo a kolik ho do vody proteklo. Špatná zpráva je to z hlediska životního prostředí a pohybu benzenu dále od místa havárie - zemina stojí na místě, voda se hýbe," řekl ČTK biochemik.

Benzen z hladiny podzemní vody vysává odborná firma ze sanačních jam, některé z nich byly vyhloubeny až do čtyř metrů. Na místě jsou jich tři desítky. "K 30. březnu 2025 bylo odčerpáno 390,32 tuny směsi fáze benzenu a podzemní vody," doplnila dnes ČTK Miriam Loužecká. Podle hustopečských rybářů je kontaminovaná voda odvážena do Dezy. "Dosud bylo odčerpáno zhruba 1400 litrů čistého benzenu," uvedl na stránkách jejich předseda Stanislav Pernický. Podle aktuálních odhadů ČIŽP uniklo z cisteren převážejících 1020 tun toxické látky až 400 metrů krychlových benzenu.

Na místě jsou i nadále budovány larsenové zábrany, které mají uzavřít celé zasažené ohnisko havárie. Larsenová stěna by měla mít délku téměř 700 metrů. Projekt dalších etap sanace předloží sanační společnost, která má likvidaci ekologické havárie na místě na starosti, na začátku příštího týdne.

