Odborníci: Zničení Kachovské přehrady ovlivní mikroklima i zemědělskou půdu

Karel Zvářal 9.6.2023 19:30 Reaguje na Jakub Graňák

Menší by byly mnohem častější než tato, nebýt hráze. Zničili ji hňupi, kterým nepřeji nic dobrého. Až další leta ukážou, jak nám všem bude chybět. Ono se to nezdá, ale má to dozajista i vliv na klímu, zejména díky zavlažované suché stepi. A, bohužel, bylo třeba této tragedie, aby si výše jmenovaní uvědomili, proti čemu vlastně jsou.

