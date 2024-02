Odpadová společnost OZO Ostrava podpoří výsadbu a údržbu zeleně ve městě

Foto | Lubomirkin / Lubomirkin / Unsplash Ilustrační foto

Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos znovu podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Takzvané zelené projekty bude opět financovat z výtěžku reuse centra, které společnost provozuje a za loňský rok vydělalo přes 1,5 milionu korun. ČTK to sdělila mluvčí firmy Vladimíra Karasová.

Zájemci o příspěvek mohou své návrhy podávat do konce února, získat mohou podporu od 50 000 do 200 000 korun. Projekt se musí uskutečnit od dubna do října letošního roku, a to na veřejně přístupných místech ve městě. Žadatel musí rovněž doložit souhlas vlastníka pozemku.

"V březnu pak z došlých žádostí vybereme ty, které nejlépe splňují naše zadání a s žadateli podepíšeme smlouvu o podpoře jejich projektu," uvedla mluvčí. Dodala, že společnost pak sleduje i vznik jednotlivých projektů a je v pravidelném kontaktu s příjemci finanční podpory.

"Letos se do výsadby zeleně chceme pustit i sami, a tak jsme pro tematickou výzvu vyhradili zhruba polovinu sumy získané naším reuse centrem, tedy okolo 800 000 korun," uvedla Karasová. Záležet ale podle ní bude také na tom, s jakými projekty se zájemci přihlásí.

Loni OZO podpořilo devět projektů částkou milion korun. V Komenského sadech tak přibyly cibuloviny, v některých městských obvodech byly vysázeny nové keře a stromy a okrasné rostliny zkrášlily i okolí sídla ostravského Červeného kříže. Formulář žádosti a všechny informace k tematické výzvě Zelená pro Ostravu naleznou zájemci na webu OZO.

Reuse centrum v Ostravě funguje déle než tři roky. Jeho cílem je prodej předmětů, které by jinak skončily v odpadu. Loni takto prodalo 61.000 věcí. Reuse centrum Ostrava přijímá například hračky, knihy, sportovní potřeby, nábytek, nádobí a další předměty do domácnosti. Darované předměty se v reuse centru třídí, očistí a případně i drobně opraví. Zájemci je pak mohou zakoupit za symbolický příspěvek do veřejné sbírky.

