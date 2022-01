Odvolávaný polský velvyslanec Jasiński nelituje svých slov o Turówu

Zdroj | Depositphotos Jasiński v nedávném rozhovoru rozhlasové stanicí Deutsche Welle mimo jiné řekl, že ve sporu mezi Prahou a Varšavou ohledně hnědouhelného dolu Turów "šlo o nedostatek empatie, nedostatek porozumění a nedostatek ochoty k dialogu - a to především na polské straně". Následně někteří polští politici obvinili velvyslance ze zrady.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dosavadní polský velvyslanec v Praze Miroslaw Jasiński nelituje svého vyjádření o česko-polském sporu o těžbu uhlí pro elektrárnu Turów, přestože se jej kvůli těmto výrokům polský premiér rozhodl odvolat. Jasiński to řekl serveru Onet, který jej označil za odvolaného velvyslance. Česká strana podle webu doufá, že nebude muset na nového velvyslance zase dlouho čekat. České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK uvedlo, že odvolávání diplomatů je čistě v gesci jednotlivých států.

"Nelituji toho, co jsem řekl. Případ Turów musíme vyřešit, protože klade stín na naše vztahy s Čechy," prohlásil diplomat.

Jasiński v nedávném rozhovoru rozhlasové stanicí Deutsche Welle mimo jiné řekl, že ve sporu mezi Prahou a Varšavou ohledně hnědouhelného dolu Turów "šlo o nedostatek empatie, nedostatek porozumění a nedostatek ochoty k dialogu - a to především na polské straně". Následně někteří polští politici obvinili velvyslance ze zrady a vládní mluvčí oznámil, že se premiér Mateusz Morawiecki rozhodl zahájit proces odvolání polského velvyslance v České republice.

Jasiński přiznal, že mu premiér kvůli odvolání nezavolal, přestože podle Onetu jsou kamarádi a premiér osobně rozhodl o jeho jmenování, protože chtěl mít v Praze svého člověka. Rozhodl se jej ale odvolat už po pár dnech ve funkci poté, co velvyslance za jeho výroky kritizovali další politici vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS).

"Nesleduji útoky představitelů PiS na mne a nehodlám je komentovat. To je politika. Já se na to dívám z jiného hlediska," poznamenal Jasiński. Spor o Turów se podle něj měl vyřešit na úrovni expertů z obou stran. "Je špatné, že se tím zabývají premiéři, ministři a soud Evropské unie. Mé odvolání to nezmění," dodal.

Odvolávání velvyslanců je podle českého ministerstva zahraničí výhradně v gesci jednotlivých států. Jde o suverénní rozhodnutí Polska, do kterého Česká republika nijak nezasahuje a nijak ho nekomentuje, sdělila ČTK mluvčí resortu Lenka Do.

"Doufáme, že nebudeme muset znovu velice dlouho čekat na nového velvyslance," citoval Onet nejmenovaného vysoce postaveného českého diplomata v Praze. "Ta situace je pro nás trošku tragikomická. Čekali jsme půldruhého roku na polského velvyslance. Teď je nový velvyslanec odvolaný a my se o tom dozvídáme nikoliv z polského ministerstva zahraničí, ale z Onetu," dodal. Připomněl, že Česko své velvyslance ve Varšavě mění efektivně, "protože si vážíme Polska".

Jasiński je v pořadí druhým polským velvyslancem za sebou, který je odvoláván v ovzduší skandálu. Jeho předchůdkyně musela odejít kvůli podezření z šikany podřízených, o čemž se česká strana rovněž dozvěděla z médií, což odporuje diplomatické praxi, poznamenal Onet.

Polská média připomínají, že Jasiński - na rozdíl od svých předchůdkyň v Praze - hovoří česky.

reklama