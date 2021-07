Olomoučtí vědci objevili v Panamě dosud nepopsaný druh ropuch rodu Atelopus

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Milan Veselý / Milan Veselý / Univerzita Palackého v Olomouci Nový druh vědci nazvali Atelopus fronterizo, odráží název, kterým domorodí obyvatelé označují někoho, kdo žije poblíž hranice.

Mezinárodní tým vědců zastoupený i olomouckou přírodovědeckou fakultou objevil v Panamě dosud nepopsaný druh ropuch rodu Atelopus. Stalo se tak při expedicích do nepřístupných oblastí provincie Darién ve východní části země. Ropuchy rodu Atelopus patří mezi nejvýraznější a nejpozoruhodnější skupiny neotropických žab. Zároveň je to jedna z nejohroženějších skupin obojživelníků na světě, neboť v posledních 20 letech byl zaznamenán jejich masivní úbytek. ČTK o tom informovali zástupci Univerzity Palackého (UP).Nový druh vědci nazvali Atelopus fronterizo, odráží název, kterým domorodí obyvatelé označují někoho, kdo žije poblíž hranice. "Zároveň však používají toto označení i pro příslušníky panamské pohraniční vojenské policie sloužící v Dariénu, kteří zajišťují bezpečnost v této neklidné části Panamy. Bez logistické podpory této organizace by byl náš výzkum v některých částech Dariénu nemožný," uvedl Milan Veselý z katedry zoologie, který byl členem týmu vědců.

Životní prostor rodu Atelopus sahá od Kostariky po Bolívii a aktuálně do něj patří sto uznávaných druhů. Pouze šest druhů se vyskytuje v Panamě, přičemž poslední z nich byl popsán před více než čtvrt stoletím. Jeden z těchto druhů, zlatě zbarvený Atelopus zeteki, je nejen jedním ze symbolu Panamy, ale také mezinárodním symbolem boje za záchranu populací obojživelníků v Latinské Americe.

Kvůli úbytku lesů, ničení původních biotopů a závažnému onemocnění obojživelníků, které v současnosti decimuje jejich populace, se zdálo vědcům málo pravděpodobné, že ještě najdou dosud nepopsaný druh těchto pestrých a výrazných ropuch. "Přesto se nám během expedic do nepřístupných oblastí Dariénu podařilo objevit několik populací, které se už na pohled poněkud lišily od všech dosud popsaných druhů," doplnil Veselý.

Následující analýza poté potvrdila, že jde o nový druh. Vědci posléze při studii materiálu ze světových muzeí zjistili, že tato výrazná a barevná žába ležela bez povšimnutí odborníků více než sto let v depozitářích významných muzeí. Podobně, bez většího povšimnutí vědců, dopadly i pozdější nálezy těchto ropuch. Podle Veselého to není velkým překvapením - důvodem je velká variabilita barevných vzorů a morfometrických znaků, která ztěžuje charakterizovat druhy některých druhových komplexů v rodu Atelopus pouze na základě morfometrie či zbarvení. Nyní tomu pomohla moderní technologie.

V současné době je 97 procent známých druhů ropuch rodu Atelopus řazeno podle Červeného seznamu do kategorie ohrožený, kriticky ohrožený nebo vyhynulý. Za plošným vymíráním může podle vědců chytridiomykóza, což je nemoc způsobená parazitickou houbou, která byla objevena právě ve Střední Americe a v současnosti je jednou z příčin tzv. globální krize obojživelníků, dodal Milan Veselý.

