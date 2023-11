Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

On-line supermarket Rohlík.cz dnes spustil sběr použitých PET lahví. Při převzetí nákupu je budou moci zákazníci po celém Česku zdarma odevzdat kurýrům. Data o sběru použitých PET lahví Rohlík následně poskytne ministerstvu životního prostředí (MŽP), které je případně využije pro nastavení systému zálohování, řekl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Novelu zákona o obalech chce MŽP do meziresortního připomínkového řízení vložit na konci měsíce. Platit by mohla od poloviny roku 2025.

Až šest použitých a nesešlapaných PET lahví budou moci zákazníci kurýrům odevzdat ve speciálních recyklačních sáčcích, které k tomuto účelu dostanou. V prostoru odděleném od potravin se budou poté lahve svážet do skladů a odtud do recyklačních center. Služba je podle generálního ředitele Rohlíku Martina Beháně zdarma, sběr se nepromítne ani do cen nápojů, doplnil.

"Pro mnoho lidí jsou nahromaděné PET lahve problémem a raději je hodí do směsného komunálního odpadu. Tímto krokem jim tak chceme třídění odpadu zjednodušit a nadále přispívat k lepšímu životnímu prostředí pro nás všechny," řekl Beháň. Podle zájmu zákazníků Rohlík případně zvýši počet PET lahví, které budou moci kurýrům odevzdat, nebo službu rozšíří i na další obaly.

"Já sám se řídím myšlenkou, že nic není odpad a s každým materiálem bychom měli nakládat tak, aby nebyl pouze na jedno použití. Například data, která Rohlík prostřednictvím pilotního zálohování získá, mohou být dobrým odrazovým můstkem pro budoucí nastavení celého systému," řekl dnes Hladík. Ze sběru PET lahví Rohlík například zjistí, kolik lidí má o zálohování zájem nebo v jakých oblastech je poptávka nejvyšší.

Konkurenční on-line supermarket Košík.cz podle svého mluvčího Františka Brože nabízí od roku 2020 možnost sběru PET lahví na vybrané minerálky značky Mattoni. V tuto chvílí zatím firma žádný jiný projekt na toto téma neplánuje, řekl ČTK.

Celkem by mělo podle novely zákona o obalech vzniknout zhruba 11 000 sběrných míst, lidé by mohli PET lahve a plechovky vracet kromě obchodů například i na čerpacích stanicích. Na tyto obaly navrhuje MŽP zálohu čtyři koruny, tedy o korunu více než na skleněné lahve. Novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz se dosud nezpoplatňoval, jako jsou například reklamní letáky.

