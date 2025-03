Sněmovna kvůli absencím nedokončila projednávání novely o zálohování PET lahví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sněmovna kvůli absenci poslanců nedokončila první kolo projednávání novely, kterou chce vláda zavést zálohování PET lahví a plechovek na nápoje. V jednacím sále se dnes ve večerních hodinách ani po opakovaných výzvách neshromáždilo minimálně potřebných 67 členů dolní parlamentní komory k tomu, aby po úvodním vystoupení ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) mohlo posuzování novely pokračovat. Předsedající schůze Jan Bartošek (KDU-ČSL) proto musel ukončit jednací den.Hladík poslancům řekl, že zálohování plastových nápojových lahví má zvýšit míry recyklace a omezení množství odpadu v přírodě. Připomenul, že unijní směrnice požaduje, aby do roku 2029 bylo zpětně odebráno minimálně 90 procent hmotnosti plastových nápojových lahví. Česko se pohybuje pod touto hranicí, a to jak u plastových lahví, tak u plechovek.

Podle Hladíkova ministerstva se každý rok na trh dostává zhruba 1,8 miliardy kusů PET lahví a 0,8 miliardy plechovek. Mimo tříděný odpad skončí každá pátá PET lahev, v případě plechovek tři čtvrtiny z nich nejsou podle ministerstva tříděny správně. Pivní lahve jsou zálohovány třemi korunami za kus, vrací se 98 procent z nich, podotkl ministr. Jeho úřad počítá s tím, že plastové láhve a plechovky by byly zálohovány čtyřmi korunami, přičemž 15 procent záloh by se stalo příjmem obcí jako kompenzace.

Proti zálohování měly výhrady ministerstva průmyslu a obchodu, organizace samospráv či Svaz průmyslu a dopravy. Opoziční hnutí ANO by podle ministra chtělo vrátit novelu vládě k přepracování, což je mírnější forma zamítnutí. Hladík ale avizoval, že je ochoten parametry novely upravit tak, aby se do budoucna Česko nemuselo řídit nevýhodnějšími předpisy EU. Ministr uvedl, že zálohování mají upraveno v 17 zemích EU, další čtyři se na to připravují.

Obchodníci mají podle novely vybírat lahve a plechovky povinně v prodejnách nad 50 metrů čtverečních, přičemž Hladík připustil zvýšení tohoto limitu na dvojnásobek. Měly by být vybírány také na všech čerpacích stanicích, což dohromady představuje více než 11.000 povinných míst. Povinnost vybírat zálohované obaly mají mít i on-line prodejci. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude ani povinné, ani dobrovolné místo odběru, ho bude muset zřídit provozovatel systému.

Zálohy mají být zavedeny pro plastové lahve na nealkoholické nápoje o objemu 0,1 až 3 litry a na alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu. Dále pro všechny plechovky s nealkoholickými nápoji o objemu 0,1 až 1 litr a na nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu. Zálohovat se nebudou obaly na mléko a mléčné výrobky. Celkově by podle ministerstva mohlo ročně systémem projít zhruba 2,5 miliardy kusů PET lahví a plechovek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se spolu s kraji obávalo ekonomických dopadů na podnikatele a obce. Kritici argumentují tím, že zavedení povinného zálohového systému zvýší náklady a bude komplikovat stávající systém třídění odpadu. Podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu Pavla Březiny návrh jednoznačně a zbytečně zkomplikuje život zákazníkům i obchodníkům. Asociace sdružuje české obchodníky a sítě, které provozují zhruba 7000 obchodů.

Systém záloh je podle Kristýny Havligerové z Iniciativy pro zálohování jedinou cestou k cirkularitě nápojových obalů. "Až o 95 procent snížíme spotřebu energie a o 80 procent uhlíkovou stopu těchto obalů. Zbavíme se také volně pohozených nápojových obalů v přírodě i na veřejných prostranstvích obcí a měst," sdělila.

