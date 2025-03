Opatovická spalovna by podle elektrárny mohla stát v katastru Hrobic. Čeperka ji odmítla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Elektrárna Opatovice přišla s další variantou, kde by mohla vybudovat velkou spalovnu komunálního odpadu (ZEVO). Po umístění v katastru obce Čeperka nyní navrhla možnost, že by stála v katastru obce Hrobice. Obě lokality jsou v areálu elektrárny, zjistila ČTK z dokumentu o posuzování vlivů na životní prostředí ( EIA ). Energetická společnost chce mít jistotu, že se jí podaří záměr uskutečnit, obyvatelé Čeperky jej totiž odmítli v referendu a vedení obce se ho snaží zastavit."Územní plán obce Čeperka v jeho aktuálním znění výstavbu ZEVO v současnosti povoluje, nicméně aktuálně je v procesu vydání nového územního plánu obce Čeperka, který by v budoucnu výstavbu ZEVO na katastru obce Čeperka mohl znemožnit," uvádí se v dokumentaci. Pro umístění v katastru Čeperky záměr získal kladné stanovisko EIA a je na něj vydané územní rozhodnutí.

Starosta Hrobic Jiří Vlk ČTK řekl, že záměr schválilo zastupitelstvo obce i obyvatelé v "neúředním referendu". "Svolali se občané, o záměru se jim řeklo a z 99,9 procenta to přijali," uvedl Vlk. Dodal, že je rád, že bude podobná spalovna jako ve Vídni stát u opatovické elektrárny.

Parametry zařízení pro energetické využití odpadu se pro variantu v Hrobicích nezmění. Spalovna by měla zpracovávat 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny. Teplo elektrárna dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Elektrárna Opatovice na Pardubicku chce do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn, biomasa a spalování komunálního odpadu, případně i instalace fotovoltaických panelů. Dekarbonizace bude rozdělena do několika etap, které se budou časově překrývat, uhelné kotle se budou postupně odstavovat,.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky, kde se proti ní obyvatelé v roce 2022 rovněž postavili v plebiscitu. Výstavbu spalovny podporuje Pardubický kraj, proti nejsou ani ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu.

Elektrárna Opatovice byla dokončena v roce 1960. Zásobuje teplem asi 63 000 domácností a mnoho dalších průmyslových, podnikatelských či veřejnoprávních subjektů. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 319 kilometrů tepelných sítí, teplo přivádí do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Rybitví, Lázní Bohdaneč, Čeperky, Opatovic nad Labem a Pohřebačky. Vlastníkem je prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský.

reklama