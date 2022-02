OPEC připouští, že s drahou ropou nic nezmůže, je nutné investovat do těžby

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | swisscan / Flickr OPEC v této otázce dostal do sporu s jinými organizacemi, které naopak upozorňují, že svět by se měl vydat cestou snižování těžby ropy a zaměřit se na obnovitelné zdroje energie.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) připustila, že s vysokými cenami ropy teď nic nezmůže a že řešením jsou výrazně vyšší investice do těžby. Na konferenci v Rijádu to řekl prezident organizace Bruno Jean-Richard Itoua. V tom se OPEC dostal do sporu s jinými organizacemi, které naopak upozorňují, že svět by se měl vydat cestou snižování těžby ropy a zaměřit se na obnovitelné zdroje energie. Severomořská ropa Brent se teď prodává za více než 90 dolarů za barel a je nejdražší za více než sedm let.

Itoua řekl, že země, které patří k významným producentům ropy, teď nemají možnost zvýšit kapacity. V minulosti totiž málo investovaly. Poptávka po ropě se ale výrazně zvyšuje a pokud ji těžaři mají uspokojit, budou muset začít investovat do rozšíření těžby, řekl Itoua. Ten je zároveň ministrem energetiky v Kongu.

Šéf kartelu OPEC také poznamenal, že členské země těží na maximum sjednaných limitů. Znamená to, že případné další zvýšení těžby budou muset dohodnout se zeměmi, které nejsou členy OPEC. Organizace spolupracuje s několika dalšími zeměmi včetně Ruska, pro tuto širší skupinu se vžil název OPEC+. Itoua však upozornil, že situace ve dvou až třech zemích skupiny OPEC+ je teď špatná a nelze tam těžit tolik ropy, kolik si tyto země sjednaly.

V Rijádu spolu jednali šéfové nejdůležitějších organizací, které se věnují energetice. Bavili se o budoucnosti těžby ropy, a to v situaci, kdy se poptávka zvyšuje a spolu s ní také ceny. To vše v době, kdy rostoucí počet zemí slibuje odhodlání přejít k čistším zdrojům energie.

Fóra se vedle zástupců OPEC zúčastnili také představitelé Mezinárodní agentury pro energii (IEA) a Mezinárodního fóra pro energetiku (IEF). Prezentovali tam názory na budoucí vývoj poptávky po ropě, které se často dost odlišovaly. Tématem byla také energetická bezpečnost a zajištění stability na trhu.

Významné těžební země, jako je Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, už dlouho tvrdí, že příliš rychlá transformace a odklon od fosilních paliv nepříznivě ovlivní světovou ekonomiku a zhorší životní podmínky těch nejchudších. Řada zemí, kde je těžba ropy významným odvětvím, totiž spoléhá na příjmy z jejího prodeje.

Země, které podporují rychlou transformaci k čistým zdrojům energie, naopak trvají na tom, že investice do energetiky musejí směřovat hlavně do obnovitelných zdrojů, jako je větrná a solární energie. Je podle nich potřeba se zaměřit na financování inovativních řešení, pokud se má svět vyhnout katastrofickému scénáři výrazného zvýšení průměrné teploty na planetě. Na obou stranách je ale shoda v tom, že svět je zatím daleko od dosažení udržitelných cílů, vzhledem k tomu, že poptávka po energiích se dál zvyšuje.

"Nejdeme po vytyčené cestě. Jak by tedy měli ti odpovědní na toto dilema reagovat? Je realitou, že svět své energetické potřeby z 80 procent uspokojuje fosilními palivy," řekl podle agentury AP generální tajemník Mezinárodního fóra pro energetiku Joseph McMonigle. Tato organizace sídlí v Saúdské Arábii a byla i hostitelem sympozia.

IEF je největší organizací ministrů energetiky, má 71 členských zemí, mezi nimiž jsou i Spojené státy.

Poptávka po ropě se výrazně zvyšuje zejména díky tomu, že odeznívá pandemie covidu-19. Když před dvěma lety na jaře začala, vlády omezily společenské kontakty a výsledkem byl propad ekonomické činnosti. Poptávka po surovinách následně prudce klesla a cena ropy se dostala na mnohaletá minima kolem 20 dolarů za barel. OPEC a jeho spojenci výrazně omezili těžbu, kterou ale už loni začali postupně zvyšovat.

