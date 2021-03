Opozice: Plán obnovy musí být v souladu s klimatickými cíli Evropské unie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | releon8211 / Shutterstock.com "Cílem fondu není záplata děr ve veřejných rozpočtech nebo třeba přihrávat dotace největším hráčům z tradičního průmyslu, ale naopak podpořit třeba malé a střední podniky, start-upy, udržitelnou ekonomiku, aby byla konkurenceschopná i v budoucnosti," řekl pirátský poslanec František Kopřiva.

Národní plán obnovy musí být v souladu s klimatickými a digitalizačními cíli Evropské unie, projednat by se měl v Parlamentu ještě před odevzdáním Evropské komisi. Na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny minulý týden k tomuto tématu to řekli zástupci opozičních Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Vláda podle nich přípravu a konzultace plánu podcenila. První místopředseda ODS Zbyněk Stanjura v tiskové zprávě uvedl, že kabinet zřejmě trestuhodně selhal v plánování tohoto projektu.

Národní plán obnovy má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) minulý týden uvedl, že připraveno je 172 miliard korun, ačkoli původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší. Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizaci, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence. Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení plánu konec dubna.

"Cílem fondu není záplata děr ve veřejných rozpočtech nebo třeba přihrávat dotace největším hráčům z tradičního průmyslu, ale naopak podpořit třeba malé a střední podniky, start-upy, udržitelnou ekonomiku, aby byla konkurenceschopná i v budoucnosti," řekl pirátský poslanec František Kopřiva. Vláda by plán měla konzultovat také se zástupci soukromého sektoru, samospráv a regionů, míní.

Opoziční subjekty budou navrhovat při debatě na plénu Sněmovny usnesení vyzývající k tomu, aby plán obnovy byl v souladu s klimatickými a digitalizačními cíli EU, aby kabinet poslal plán do řádného meziresortního připomínkového řízení, aby byl plán projednán v Parlamentu ještě před odevzdáním Evropské komisi. Strany jsou případně ochotny k diskusi o posunutí termínu odevzdání plánu například o měsíc, aby se stihly zapracovat připomínky.

"Je rozdíl, jestli peníze použijete například na nákup kvantových počítačů, jak to chce Německo, které ochrání kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky a umožní jim sestavit krizové plány v době mimořádných situací, nebo jestli to využijete na digitalizaci archivu, jak to navrhovala Česká republika. Není digitalizace jako digitalizace," poznamenal předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Podle Heleny Langšádlové (TOP 09) je v plánu špatně nastavena sociální politika. "Návrh je velmi špatně nastaven z toho důvodu, že jsou tam prostředky z evropského sociálního fondu kráceny o 15 procent a navíc se počítá s tím, že by příjemci prostředků museli mít spolufinancování. To pro mnohé organizace působící v sociální oblasti, pro poskytovatele sociálních služeb bude nepřekonatelná bariéra," poznamenala.

Peníze by se daly podle Stanjury využít pro posílení kybernetické bezpečnosti nemocnic, rozvoj rychlého internetu nebo podporu čistých technologií.

Podle poslance KSČM Lea Luzara návrh obsahuje hlavně projekty, které vláda v minulých letech nestačila realizovat. Týkají se například vysokorychlostní sítě internetu, digitalizace školství a státní správy nebo rozvoje čisté mobility. Některé projekty jsou podle něj též spojeny s opravou protipovodňových škod.

Vládní sociální demokraté chtějí i dál prosazovat především investice "do lidí a do rozvoje", řekl novinářům místopředseda strany Ondřej Veselý. "Kolegové na vládě už byli částečně úspěšní, investice směřují do toho, aby naše země byla moderní," uvedl. ČSSD navrhne usnesení, aby investice a případně i půjčky "nesměřovaly do betonu", kam je možné určit běžné unijní dotace.

