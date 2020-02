Orkán Sabine výrazně zvýšil výrobu větrné energie v Německu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hrk422 / Shutterstock Orkán Sabine způsobil v Německu kromě hmotných škod a komplikací v dopravě rovněž prudký růst výroby větrné energie. / Ilustrační foto

Orkán Sabine způsobil v Německu kromě hmotných škod a komplikací v dopravě rovněž prudký růst výroby větrné energie. Její dodávky do elektrické sítě se v jednu chvílí vyšplhaly až na zhruba 43,7 gigawattu. Překonaly tak dosud rekordních 43,4 gigawattu. S odvoláním na mluvčí provozovatele přenosových sítí TenneT o tom včera informovala agentura DPA .

Podle výpočtů organizace Agora Energiewende větrná energie v období od nedělního do pondělního poledne pokrývala zhruba 60 procent německé spotřeby elektřiny. Podíl veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě přesáhl 75 procent. V celém loňském roce přitom činil zhruba 43 procent, píše DPA.

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů by měl v budoucnosti dál růst. Německo hodlá do roku 2022 ukončit provoz jaderných elektráren a do roku 2038 zastavit výrobu elektrické energie z hnědého uhlí. Cílem vlády je, aby do roku 2030 měly obnovitelné zdroje na výrobě elektřiny v zemi podíl 65 procent.

