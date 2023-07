Ornitologická stanice v Přerově má nové zázemí, chystá se expozice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Přerově skončila rozsáhlá stavba nového zázemí Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského, jediného specializovaného muzejního pracoviště v Česku. Odborníci se nyní pustili do přípravy nové stálé expozice s názvem Ptáci České republiky. Stanice by měla být znovu otevřena po téměř tříleté pauze v září letošního roku, řekl ČTK ředitel muzea Radim Himmler. Náklady na rekonstrukci původních prostor stanice a výstavbu nového objektu byly téměř 100 milionů korun.

"Stavba byla již předána, stavební část byla dokončena. Sestávala ze dvou částí - z přístavby, která byla dokončena již v loňském roce, a z rekonstrukce té staré budovy. Nyní se pracuje na expozici, která bude v celém přízemí původní staré budovy, takže bude mít dvojnásobný rozsah oproti předchozí," uvedl ředitel Muzea Komenského, pod které stanice spadá.

Kromě nového pracoviště vyřešila přestavba stanice podle ředitele i dosavadní prostorové problémy včetně zabezpečení sbírek. "Součástí přístavby je v patře zcela nový moderní depozitář s pojízdnými regály, kam jsme sbírky už loni přestěhovali. Získáme i prostory pro aktivity, které ORNIS dělá, ať už jsou to edukační programy, různé programy pro veřejnost, dílničky a workshopy a také další aktivity, jako je poradna nebo záchranná stanice. Díky zřizovateli by mělo být nové pracoviště i personálně posíleno. Věřím, že to umožní velký rozvoj i rozšíření služeb pro veřejnost," doplnil Himmler.

Expozice, která by měla být dokončena na konci srpna, ponese název Ptáci Česka, pokrýt by měla maximum druhů vyskytujících se na území České republiky, představí i sbírku ptačích vajec. "Expozice bude moderní; kuriozitou je, že vitríny nebudou stát na zemi, ale budou viset ze stropů - je to opatření pro riziko povodní. Budou tam i interaktivní prvky, jedna část expozice zahrne různé hravé prvky pro děti. Chybět nebude ani zvukový koutek, kde se budou moci dozvědět zájemci informace o hlasech a zvucích ptáků. Bude tam i projekční koutek," dodal ředitel muzea.

Rozsáhlá rekonstrukce ORNIS začala v prosinci 2020, od té doby zaměstnanci pracují v provizorních podmínkách. Podle vedoucího stanice Josefa Chytila byly prvním impulsem k rekonstrukci objektu obrovské energetické úniky, zoufalý byl podle něj i stav depozitářů.

Náklady na stavební část Olomoucký kraj, pod který muzeum spadá, vyčíslil již dříve na 96,2 milionu korun. Druhá část investice zahrnuje vznik nové stálé expozice v hodnotě 21,1 milionu korun. Olomoucký kraj obdržel na tuto akci dotaci z evropských fondů ve výši 70,5 milionu korun, řekli již dříve ČTK zástupci kraje. Stanice je umístěna v rekreační oblasti města u řeky Bečvy, v blízkosti parku Michalov a Laguny. Vlastní jednu z nejvýznamnějších ornitologických sbírek v zemi zahrnující především vycpané ptáky, jejich vejce, hnízda, ale i další živočichy.

reklama