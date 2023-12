Oslava mezi rybami symbolicky zakončila v expozici Živá voda letošní sezonu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Palickap / Palickap / Wikimeda Commons Areál Živá voda byl otevřen v roce 2012. Představuje život ve sladkovodních vodách, jeho velkou atrakcí je podvodní tunel, díky němuž lidé mohou pozorovat prostředí pod hladinou.

Předsilvestrovská oslava mezi rybami dnes symbolicky zakončila letošní sezonu v expozici Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku. Návštěvníci díky ní mohli pozorovat z tunelu pod hladinou hrátky potápěče s rybami, ve venkovním výběhu viděli krmení praturů. Připraveny byly také dílničky pro děti.

Oslava je tradiční akcí, která se v Modré opakuje na sklonku každého roku. Areál s klidnou vodou podle vedoucího expozice Jiřího Kroči v těchto dnech nabízí lidem možnost relaxace a odpočinku po hektickém období před svátky. "Opravdu toho shonu a starostí máme všichni dost," řekl dnes ČTK Kroča.

Děti si užily tvoření ze včelího vosku, z papíru si mohly složit rybu, pořadatelé pro ně připravili i další atrakce. Potápěč navíc pod hladinou namátkou vylosoval z očíslovaných vstupenek několik šťastlivců, kteří si z Živé vody odnesli věcné ceny.

Do expozice dnes spolu s vnoučaty ve věku tří a pěti let zavítali také manželé Helena a Josef z Kroměříže. Živá voda je jedním z oblíbených cílů jejich výletů. "My jsme sem jeli jenom tak. Jeli jsme se podívat na ryby a vůbec jsme nevěděli, že je tady nějaká akce. To bylo náhodné ranní rozhodnutí. Je to tu super," uvedli manželé.

Letos expozici navštívilo přibližně 150 000 lidí, loni jich bylo asi o 2000 méně. Před nedávnem ji obohatila samice vyzy velké, druhu, který je považován za největší sladkovodní rybu světa. Zhruba 2,5 metru dlouhý a 150 kilogramů vážící exemplář přivezlo na jaře do Modré speciálně upravené nákladní auto z jeseteří farmy v Německu. "Určitě i tato obrovská vyza napomohla tomu, že byl enormní zájem o náš areál. Kde jinde vidět tak majestátní, ohromnou rybu, která dětem při troše fantazie opravdu evokuje žraloka," řekl Kroča.

Areál Živá voda byl otevřen v roce 2012. Představuje život ve sladkovodních vodách, jeho velkou atrakcí je podvodní tunel, díky němuž lidé mohou pozorovat prostředí pod hladinou. Kromě ryb a vodních živočichů ukazuje expozice i rostliny typické pro povodí řeky Moravy. Od roku 2018 je její součástí také výběh s pratury, které mohou návštěvníci sledovat z nadhledu díky dřevěné lávce.

