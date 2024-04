Osm jihočeských projektů se letos přihlásilo do národní ekologické soutěže Adapterra Awards

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Osm projektů z jižních Čech je letos přihlášených do ekologické soutěže Adapterra Awards, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Pět jich je v kategorii Krajina, tři v kategorii Sídla. Budou soupeřit s dalšími 69 projekty. Letošní novinkou je udělení Ceny Jihočeského kraje, který se stal regionálním partnerem soutěže a který tak navíc ocení jihočeské projekty, řekla mluvčí Nadace Partnerství Andrea Křivánková. Krajské i národní výsledky vyhlásí organizátoři na podzim.

"Jihočeský kraj je neodmyslitelně spjat s rybníkářstvím a vodním hospodářstvím v krajině. A tak mě těší, že mezi přihlášenými projekty do kategorie Krajina najdeme několik revitalizací na vodních tocích, například rybníka Skalský, údolí řeky Lomnice nebo potok v Malenicích,“ řekl první náměstek jihočeského hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Jihočeský kraj letos jako jeden z prvních regionů v Česku dokončil přípravu Adaptační strategie kraje. Zapojením do soutěže chce jihočeské projekty podpořit a regionálním finalistům rozdělí částku 160 000 Kč. Další přihlášené projekty v kategorii Krajina jsou revitalizace odvodněného rašeliniště v přírodní rezervaci Pod Borkovou poblíž Horní Plané na Českokrumlovsku a koryto Hladovského potoka u obce Rosička na Jindřichohradecku.

Vedle Krajiny soutěží jihočeské projekty v kategorii Sídla. Do prostoru před základní školou Sokolská v Třeboni vrátili do ulice trvalkové záhony, vysázeli stromy, které nově obklopuje vodopropustná dlažba se širokou spárou. V Táboře vytvořili přírodní park ve čtvrti Měšice v lokalitě Lom Svatá Anna, kde kromě klidové zóny vzniklo i několik biotopů, například vodní, skalní nebo stepní. V Českých Budějovicích ve středu sídliště Vltava nahradili část zpevněné plochy výsadbou nových stromů, trávy a vybudováním záhonů.

Loni se do soutěže Adapterra Awards přihlásily z jižních Čech pouze dva projekty. Rok 2022 byl pro Jihočechy nejúspěšnějším, ze čtyř přihlášených se dva dostaly do finále. A to Borkovická blata na Třeboňsku a Český soběstačný dům z obce Kyselov na Českokrumlovsku, který si odnesl hlavní cenu v kategorii Náš domov.

Soutěž Adapterra Awards pošesté vyhlašuje Nadace Partnerství, největší česká environmentální nezisková organizace, ve spolupráci s Integra Consulting. Mezi hlavní kategorie letos patří ještě Budovy a Cena sympatie, letos nově Průmysl. Od roku 2019 hledá nejlepší příklady už realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Vítěze regionální ceny Jihočeského kraje vyhlásí Nadace Partnerství ve spolupráci s Jihočeským krajem v Českých Budějovicích na podzim. Celostátní výherce soutěže Adapterra Awards 2024 vyhlásí Nadace Partnerství v Praze 6. listopadu 2024.

