OSN: Východní Africe hrozí druhá vlna náletu kobylek

Licence | Některá práva vyhrazena

Foto | Björn S... / Björn S... / Flickr.com

V letošním roce již došlo k nejhorší invazi rojů kobylek do východní Afriky za posledních 70 let. Od ledna do srpna zničil hmyz velkou část úrody v regionu, uhynula i zvířata, která se neměla na čem pást.