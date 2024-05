Outloňům, jediným jedovatým primátům, bude patřit víkend v Zoo Ostrava

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Paul Williams / Paul Williams / Flickr.com Outloni jsou jediní jedovatí primáti na světě. Ve žlázách na vnitřní straně loktů produkují nažloutlý sekret obsahující toxin, který se po smíchání se slinami mění v jed, kterým outloni brání sebe nebo svá mláďata.

Ostravská zoologická zahrada chystá o víkendu speciální program věnovaný outloňům, jediným jedovatým primátům světa. Poloopice z Indonésie v jejich domovině ohrožuje zejména nelegální obchod, prodávají se totiž jako domácí mazlíčci nebo rekvizity pro focení turistů. Zahrada je deset let hlavním partnerem programu zaměřeného na záchranu těchto zvířat, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.Akci v zoo organizuje spolek The Kukang Rescue Program, který se pomoci outloňům na indonéském ostrově Sumatra věnuje. Víkendový program bude připraven u expozice Na Statku, a to v sobotu od 10:00 do 18:00. a v neděli do 16:00.

"Návštěvníci si budou moci o outloních, jejich ohrožení a ochraně na indonéské Sumatře popovídat přímo s členy Záchranného programu Kukang. Pro děti budou připraveny nejrůznější hry s outloní tematikou a další aktivity. Zájemci si budou moci zakoupit předměty s motivem outloňů, jako jsou trička, plátěné tašky a batůžky, magnetky a další, a přímo se tak zapojit do podpory záchranného programu," uvedla mluvčí. Od 14:00 se ve výukovém centru budou moci podívat na nový časosběrný dokumentu Kukang Movie o práci Kukang týmu.

Na Sumatře většinu roku pobývá terénní pracovník zoo František Příbrský, který koordinuje záchranný program přímo na místě. "Naše zoo tímto způsobem přispívá k jednotné strategii moderních zoologických zahrad, jejíž filozofie je ochrana druhů in situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu," řekla mluvčí.

V roce 2016 byl ochraně outloňů na Sumatře věnován historicky první ročník Běhu Zoo Ostrava. Kromě toho Zoo Ostrava spolu s návštěvníky ochranu outloňů podporuje prostřednictvím programu Tři koruny ze vstupu.

Outloni jsou noční poloopice s velkýma očima, tato zvířata měří kolem 30 centimetrů a váží přes půl kilogramu. Na Sumatře se vyskytují dva druhy outloňů – outloň váhavý a outloň sumaterský. Jsou to jediní jedovatí primáti na světě. Ve žlázách na vnitřní straně loktů produkují nažloutlý sekret obsahující toxin, který se po smíchání se slinami mění v jed, kterým outloni brání sebe nebo svá mláďata. Přestože jsou chránění na národní i mezinárodní úrovni, patří mezi indonéské savce, s nimiž se nejvíc obchoduje.

