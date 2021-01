Památkáři dokončí opravu zámecké vodárny na Hluboké. V provozu budou obě turbíny z roku 1908

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Richard Mortel / Flickr V provozu budou nově obě Francisovy turbíny z roku 1908, vysoké tři metry.

Památkáři dokončí v únoru opravu zámecké vodárny v Hluboké nad Vltavou, která je kulturní památkou. Zámecké kašny i zahradu zásobuje užitkovou vodou. V provozu budou nově obě Francisovy turbíny z roku 1908, vysoké tři metry. Náklady jsou 5,3 milionu Kč, památkáři získali dotaci z ministerstva kultury. Letos také vybudují závlahy v zámeckých zahradách. ČTK to řekl kastelán Martin Slaba.

Práce začaly loni v srpnu. "Snažíme se, aby oprava byla památkově naprosto čistá, chceme to vracet do původního stavu. Problém byl, že zdivo barokního domečku z 18. století bylo zásadně poničené, takže se muselo přezdít, každý kámen se musel znovu vyspárovat, všechno zpevnit. Pak se dělaly nové dřevěné konstrukce. Unikát vodárny spočívá v tom, že Francisovy turbíny sedí na dřevěných konstrukcích, to je z technického pohled něco výjimečného," řekl kastelán.

Obě turbíny se musely rozebrat a opravit, rotor každé má průměr 120 centimetrů. Památkáři dosud využívali jednu, po opravě budou fungovat obě.

"Pro nás je to důležité, že vodu odsud z Vltavy čerpáme 80 metrů nahoru a 600 metrů daleko, primárně ji používáme k zalévání zahrad. Výhoda bude, že budou pracovat obě dvě turbíny, což teď dlouho nebylo," řekl kastelán, který chce vodárnu nechat zapsat na seznam národních kulturních památek.

Z vodárny, kterou několikrát poničily povodně, se zalévají zámecké zahrady. Je to první zásadní rekonstrukce barokní stavby z roku 1735. Opravuje se i zámecký podzemní systém dlouhý 2,5 kilometru. Do pěti let chtějí památkáři vybudovat zavlažovací systém. Vltavská voda zásobuje zámek od 16. století. Nahoru se dříve tlačila pomocí dřevěných čerpadel, takzvaných trkačů. Na zámku opravují i podzemní systém, který odvádí dešťovou vodu. Slaba plánuje, že časem opraví i vodárenskou věž v parku.

Hluboká patří k nejnavštěvovanějším památkám v ČR. Loni přijelo 179.184 lidí, meziročně o 30 procent méně. Nabízí čtyři prohlídkové trasy a věž.

