Pandemie ohrožuje drobné pěstitele zeleniny, přišli o restaurace i trhy

Zbyněk Šeděnka 2.4.2021 04:50

Je zajímavé, že ve vedlejším Rakousku trhy normálně fungují, byť s jistými omezeními, zatímco u nás Babiš pozavíral co se dalo a co by mu zlikvidovalo maximum konkurence. Bude si dobré na tohle a na počty mrtvých vzpomenout při podzimních volbách.

