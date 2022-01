Pardubice chtějí veřejné projednání o spalovně opět v aréně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Město Pardubice bude usilovat o to, aby se veřejné projednání o obnově provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví konalo znovu v aréně. Projekt, který samosprávy v regionu odmítají, provází i velký odpor veřejnosti. Do haly, kam se vejdou tisíce lidí, může přijít kdokoli, koho téma zajímá, řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Když se veřejné projednání konalo v roce 2009 poprvé, na setkání se zástupci ministerstva životního prostředí a firmy AVE CZ odpadové hospodářství přišlo kolem 5000 lidí. Někteří měli transparenty, hlučně reagovali na projevy představitelů investora. Firma se snaží o modernizaci a obnovu spalovny od roku 2006, kdy ji koupila.

"Posílal jsem na ministerstvo požadavek, aby nám dali s předstihem vědět, kdy projednání bude, protože zájem veřejnosti je enormní. Ministerstvo se většinou obrátí na obec nebo krajský úřad, dělá se to v nějakém sále. Ale bylo by vhodné domluvit se na větším prostoru," řekl Nadrchal.

Pandemická situace sice moc setkáním velkého počtu lidí nepřeje, jednání by se ale mohlo konat už v příznivější době, řekl Nadrchal. "Každý by si jednání mohl vyslechnout, ale i reagovat, debatovat, ne každý poslal za sebe vyjádření. My se nevzdáváme a dál hledáme řešení. Během 14 dnů máme setkání s AVE, kdy chceme znovu otevřít možnost odkupu spalovny," řekl Nadrchal.

V roce 2017 již město mělo možnost areál odstavené spalovny koupit, AVE by tak svůj projekt neuskutečnilo. Zastupitelé ale neodhlasovali kupní částku 35 milionů korun. V té době by zhruba stejně stála sanace technologií.

AVE CZ postupně projekt přepracovává, ministerstvo životního prostředí si vyžádalo, aby společnost přepracovala žádost o posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Aktuálně nenavrhuje jako dříve dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu, což bylo 20 000 tun nebo 15 800 tun za rok. Teď plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7500 provozních hodin ročně.

reklama