Pardubice se zapojí do pilotního projektu na zálohování PET lahví a plechovek

"Kromě benefitů, které by z této iniciativy měla příroda a zákazníci, by projekt pomohl i městu. To by získalo již vyseparovaný odpad, tedy jednolitou homogenní složku, kterou by nadále nemuselo třídit, což by ušetřilo finance," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

Pardubice se zapojí do projektu zálohování PET lahví a plechovek. Patrně od léta bude ve dvou prodejnách společností Lidl a Kaufland. Radnice díky tomu získá vytříděný odpad, což jí ušetří peníze.

V Pardubicích budou obaly zálohovat v Kauflandu v Bělehradské ulici a v prodejně Lidl v Poděbradské ulici. Odpad si město odveze na své náklady. V době pilotního projektu nebudou zákazníci za obaly dostávat zpětně peníze, ale na konto se jim budou připisovat body, které uplatní během nákupu v prodejně.

Zálohový systém PET lahví a plechovek funguje ve 12 zemích Evropské unie, přičemž například v sousedním Slovensku ho spustili začátkem loňského roku.

"Nejprve se musí připravit a podepsat příslušné smlouvy. Následně se musí samotné prodejny upravit a nainstalovat do nich separační automaty. Zapojení města do ostrého provozu vidíme na léto," řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. Zálohování PET lahví a plechovek je jedním z kroků, jak ochránit přírodu před znečištěním a zbytečným plýtváním zdroji, a to díky tomu, že z použité lahve nebo plechovky může opět vzniknout nápojový obal, uvedl.

"Toho lze dosáhnout i u lahví, které jsou vytříděny do žlutého kontejneru, v tomto případě je však proces recyklace a nového využití komplikovanější. Tyto lahve a plechovky se totiž rozdělují až u zpracovatele, navíc se jich daří recyklovat jen polovina. Proto je systém zálohování PET lahví a plechovek efektivnější," dodal Míča.

