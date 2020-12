Pardubický kraj nechce řešit výjimku pro elektrárnu Opatovice

Pavel Hanzl 17.12.2020 08:02 Reaguje na Lukáš Kašpárek

No, já bych to udělal chytřeji. předpokládám, že ta elektrárna má stanovené datum trvalého odstavení (pokud ne, tak se musí stanovit) a pokud to je do nějakých třeba 5. let, vyjímku bych dal. Pokud má fungovat déle, musí si tu technologii prostě pořídit.

