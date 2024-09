Pardubický obvod požaduje tři miliony za pokácení stromu u nádraží

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Za plánované pokácení javoru, který stojí u vlakového nádraží v Pardubicích, městský obvod požaduje tři miliony korun. Peníze chce použít na náhradní výsadbu. Správa železnic, která chce v jeho místě vytvořit vjezd do podzemních garáží, s návrhem zatím nesouhlasí. ČTK to řekl starosta městského obvodu I Filip Šťastný (ANO). Aktivisté za strom bojovali, zachránit se ho ale nepodaří, obvod proto aspoň jedná o finanční náhradě nad zákonný rámec.V nejbližší době se javor jasanolistý zatím kácet nebude, protože investor ještě nemá povolení. "Správa železnic měla dodat do 31. srpna podklady, které byly potřeba, aby dostala povolení ke kácení stromu. To je v kompetenci výkonu státní správy, odboru životního prostředí, do toho my nezasahujeme," řekl Šťastný. Řízení bylo ukončeno a investor o povolení musí požádat znovu, dodal starosta.

Obvod se k řízení může vyjadřovat jako vlastník pozemku, na kterém strom stojí. Radní obvodu navrhli podmínky, za kterých může Správa železnic javor pokácet. "Nad rámec zákonné náhradní výsadby by nám investor poskytl částku tři miliony korun, která by byla použita na další projekty zeleně v městském obvodu. Investor s tím má problém, avizoval, že s námi o tom ještě chce jednat, tedy nesouhlasil s podmínkami," řekl starosta.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda k aktuálnímu dění uvedl jen to, že organizace jedná s městský obvodem a dohoda není zatím uzavřená.

Městský obvod podle starosty k problému přistoupil pragmaticky. Správa železnic má stavební povolení ke stavbě garáží. "Hrozí velké riziko, že když se jim to nepovolí, v rámci stavby sjezdu do podzemí dojde k poškození kořenového systému a my o ten strom reálně přijdeme. Hledali jsme proto možnost, aby náhrada ze strany Správy železnic převyšovala ztrátu stromu," řekl Šťastný.

O záchranu stromu se neúspěšně snažil spolek Chráníme stromy. Podle něj bylo možné strom zachránit. Městská rada si v roce 2020 dala podmínku, že se javor kácet nebude. Později rada schválila, že se záměrem podzemních parkovišť souhlasila a jasná podmínka o tom, že se strom kácet nesmí, už ve smlouvě nebyla.

"Špatně už je to, že každý developer, který si dnes ukáže na nějaké místo, má přednost ve všem a zeleň do toho nezahrnuje. Zeleň vždycky ustoupí stavbě, což je velice špatně a město by to mělo změnit," řekla Olga Kudrnová ze spolku Chráníme stromy.

