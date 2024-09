Miroslav Bobek: „Vlašťovky poletí letos na jih – aeroplány“

Karel Zvářal 21.9.2024 07:38

Když jsem někdy kolem 25. srpna psal o předčasném odletu většiny vlaštovek a jiřiček, přičítal jsem to nedostatku hmyzu. Nelze však vyloučit, že ptáci již měli předzvěst cyklóny Boryš v nose a zavčasu se zdekovali.



Byla to letos již druhá rána, která oslabila populaci těchto křehkých ptáčků živících se komáry, muškami, mšicemi a podobným aeroplanktonem. Ve dnech 21.-25.4. byly u nás teploty ve dne 5, 3, 3, 2 a 3C°. Zpozdilo to i přílet lejsků bělokrkých, kteří však mohou lovit i na zemi a vegetaci posedaný hmyz.



Ptáci nakonec doletěli, byť jejich počty se zdály neúplné. To na jistotu sázející rorýsi doletí mezi posledními, a vůbec jako první opět odlétají. Spoléhají na jedno hnízdění s nízkým počtem mláďat, ale i tak jsou úspěšní a jejich stavy jsou stabilní. Vyhnou se tak dubnovým a zářijovým vpádům studeného vzduchu a dešťů, kdy lovit hmyz je téměř nemožné. Vlaštovky a jiřičky dvěma hnízděními v roce ztráty doženou, jejich život je však jedno velké dobrodružství. A se změnou klimatu těch studených epizod spíše přibude v porovnání s minulostí. Aokud by se měly dopravovat letecky, tak už rovnou do Afriky, neb přelet moře pro mnohé z oslabených znamená konečnou.

Odpovědět