Miroslav Bobek: Nečekaný nález v údolí Klášterů

6.9.2025
První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Mongolsku: 7. srpna 2025 v údolí Klášterů, 119° 9' 54.69" V, 47° 12' 9.25"
Foto | Miroslav Bobek
Během krátkého pobytu na samém východě Mongolska, v údolí Klášterů, jsem se nemohl nabažit různorodosti stepních květin a bohatství hmyzu. V rychlosti jsem si alespoň některé zástupce zdejší flóry a fauny zachycoval na mobil, abych si je posléze mohl nejen připomenout, ale také určit.
 
Podotýkám, že v údolí Klášterů, kam plánujeme vrátit koně Převalského, již několik let probíhají systematické výzkumy – botanické, entomologické a především parazitologické –, které realizují profesionálové, a že v mém případě šlo jen o zájmovou činnost bez sebemenších odborných ambicí.

Když jsme v údolí Klášterů dokončili vše, co jsme si naplánovali, a vraceli se na základnu, zavolal mne David Broda. Jestli si prý nechci vyfotit pavouka, kterého našel v trávě. Samozřejmě jsem chtěl.

Byl to velký, černo-žlutě vybarvený křižák. Nebo přesněji samice křižáka. Hned mě napadlo, že to nejspíš bude křižák pruhovaný, který žije i u nás a zájem laiků budí svým zbarvením a velikostí, zatímco pro odborníky je zajímavý tím, že se po Evropě rozšířil teprve nedávno; konkrétně v Čechách žije až od 90. let minulého století. Jenže: mohl by tento druh křižáka být na východě Mongolska? To jsem nevěděl.

K prvnímu nálezu křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Mongolsku došlo na mírném svahu nad meandry Hákovité řeky
Foto | Miroslav Bobek

Jeden ze svých snímků jsem vložil do aplikace iNaturalist a uvedl u něj, že jde patrně o křižáka rodu Argiope. To mi vzápětí další uživatelé nejen potvrdili, ale také mé určení zpřesnili na druh Argiope bruennichi. Potvrzovali tak můj prvotní dojem, že jsme v údolí Klášterů nalezli křižáka pruhovaného. Ale nedosti na tom. Brzo se u mého záznamu objevilo upozornění, že tento nápadný, zajímavý a vysoce sledovaný pavouk nebyl v Mongolsku doposud zjištěn!

Vážně? Nechtělo se mi tomu věřit. Když jsem však rozklikl mapové zobrazení všech pozorování křižáka pruhovaného, ukázalo se, že je jich sice velice mnoho jak západně, tak východně od Mongolska, ale jen jedno jediné uvnitř jeho hranic. To naše z údolí Klášterů.

Začal jsem hledat v odborné literatuře. O výskytu křižáka pruhovaného v Mongolsku v ní však nebyla jediná zmínka. Pouze článek publikovaný roku 2016 referoval o prvním nálezu zástupce podčeledi Argiopinae v Mongolsku, konkrétně blízce příbuzného křižáka laločnatého, Argiope lobata.

Nastal čas předat celou věc odborníkům. Obrátil jsem se na specialistu Vladimíra Hulu. Ten ověřil správnost určení (křižáka pruhovaného jde naštěstí identifikovat i na základě fotografií) a následně se pustil do studia literatury, prozkoumávání databází a do konzultací se zahraničními kolegy. Zanedlouho nám potvrdil, že jsme skutečně první, kdo zdokumentoval výskyt křižáka pruhovaného v zemi Čingischána! Skvělá zpráva!

Inu, stojí za to se pozorně dívat kolem sebe, zejména pokud jste v nějaké odlehlé oblasti. Ale samozřejmě nejenom tam…

foto - Bobek Miroslav
Miroslav Bobek
Autor je ředitelem Zoo Praha a autor řady knih, například knihy Ryšavý knihovník či Snídaně s Její Excelencí.

