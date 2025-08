Miroslav Bobek: Krize i naděje jménem Zeta II

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kristýna Čechlovská / Kristýna Čechlovská / Zoo Praha Veterinář Daniar Kalijev aplikuje zpoza plotu germicidní roztok s insekticidem na rány Zety II. Dětská stříkací puška se díky svému dosahu ukázala jako vhodnější řešení než profesionální veterinární vybavení.

Prvním koněm Převalského, který se po stovkách let dotknul Zlaté stepi ve středním Kazachstánu, se loni v červnu stala klisna Zeta II. Narodila na jaře 2021 v Dolním Dobřejově a jméno dostala po slavné klisně narozené tamtéž v roce 1994, jež měla v mongolské Gobi 12 hříbat a dožila se tam úctyhodného věku 24 let. Pevně jsme doufali, že Zeta II ve Zlaté stepi naplní odkaz své slavné předchůdkyně – bohužel se však stala prvním převalákem, u kterého jsme v Kazachstánu řešili závažné zdravotní problémy.Ve středu 14. května tohoto roku, necelé čtyři týdny před plánovaným vypuštěním loni dovezených koní Převalského z aklimatizačních ohrad do volnosti, nám z Alibi přišla zpráva, že u Zety II byla během rutinní kontroly zjištěna otevřená, zanícená a larvami hmyzu napadená rána v oblasti konečníku. Situace vypadala vážně, a to tím spíš, že venkovní teploty dosahovaly až 38 °C.

Napříč několika zeměmi začaly probíhat diskuze o diagnóze a o dalším postupu. Mezi možnými diagnózami se objevil i karcinom vulvy a pak dokonce úvaha o přenosné formě rakoviny, což by znamenalo ohrožení nejen pro Zetu II, ale také pro další jedince. Proto bylo zřejmé, že bude třeba vypuštění koní odložit, Zetu II oddělit a v anestezii její ránu prohlédnout, ošetřit a odebrat vzorky. Za tím účelem odletěla do Kazachstánu německá veterinářka Julia Bohner. V anestezii Zetu II poprvé ošetřila již v pondělí 19. května.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kristýna Čechlovská / Kristýna Čechlovská / Zoo Praha Zeta II oddělená do malé ohrady na snímku z konce května.

Hypotéza o zhoubném onemocnění se naštěstí nepotvrdila. Zeta II však zůstávala v léčení, a i když se rychle zotavovala, její vypuštění do volnosti nepřipadalo v úvahu. Proto také hřebec Zorro nevybíhal 4. června z aklimatizační ohrady do otevřené stepi se šesti, ale jen s pěti klisnami. Zeta II by se měla do volnosti rozeběhnout až příští rok spolu s další skupinou převaláků, které jsme do Zlaté stepi dovezli letos.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Albert Salemgarejev / ACBK Zeta II na aktuálním snímku ve společnosti Grace a Ziny II. Foto

Diagnózu Zety II se podařilo určit až na základě vyšetření odebraných vzorků. Šlo o akutní polymorfonukleární dermatitidu, tedy bakteriální zánět kůže. Jaká byla její prvotní příčina, se asi nikdy nedozvíme. Nabízí se domněnka, zda ji nezpůsobil jed pederin z drabčíka rodu Paederus. Jak jsem psal ve sloupku publikovaném krátce po našem návratu z Kazachstánu, tito drabčíci se v oblasti Alibi v době našeho pobytu vyskytovali velmi početně a krom tří pracovníků naší zoologické zahrady byli dermatitidou způsobenou jedem, který obsahují, postiženi i další účastníci projektu.

Stejně jako oni si i Zeta II mohla jedovatého drabčíka rozmáčknout na kůži a původní dermatitida způsobená pederinem, případně bakteriemi, které pro drabčíky jed produkují, se mohla ještě zhoršit následnou infekcí dalšími bakteriemi a ektoparazity. Ale jak jsem uvedl, jde o pouhopouhou domněnku.

Ať to bylo tak či onak, Zeta II je již hodnou dobu v pořádku – a nám se vrátila naděje, že bude důstojnou nástupkyní první nositelky svého jména.

