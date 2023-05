Pařezy před ministerstvem zemědělství Greenpeace upozornilo na kácení lesů

Foto | Matúš Molnár / Greenpeace Dnešní happening byl součástí kampaně Nekácejte.cz, kterou Greenpeace spustilo minulý týden. Lidé mohou u této příležitosti podepsat výzvu, která bojuje za větší ochranu starých lesů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pařezy rozmístěnými před vchod do budovy ministerstva zemědělství dnes chtěli zástupci organizace Greenpeace upozornit na kácení lesů starších 120 let. Jejich ochrana je v Česku nedostatečná, uvedli. Za vážnou označili situaci v Krušných horách nebo Mariánském údolí na Ústecku. Staré stromy podle zástupců Greenpeace kácí jak státní podnik Lesy ČR, tak soukromé subjekty. V přírodě jsou přitom domovem vzácných druhů hmyzu, rostlin či savců, doplnili. Greenpeace dnes ministerstvu zemědělství také předalo požadavky na ochranu starých lesů.

Stát by měl podle nich například nastavit takové podmínky, které by vedly k úplnému zastavení kácení starých lesů. Opatření by se v prvé řadě měla dotknout Lesů ČR, ty totiž obhospodařují asi polovinu starých lesů ve státním majetku, uvedla vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů Nikol Krajčová. V Česku podle ní lesy starší 120 let zabírají přibližně devět procent rozlohy, chráněná je ale jen malá část, řekla.

"Staré lesy mají i další důležité funkce, stabilizují vodní režim v krajině a pomáhají nám zmírňovat průběh klimatické krize. Vyzýváme proto dnes Lesy ČR a ministerstvo zemědělství, aby přestaly kácet lesy starší 120 let, a ochránily je tak pro biodiverzitu i nás všechny. Je na rozhodnutí státu, jak naloží s majetkem nás všech, proto by měl rozhodnout o ochraně lesů ve svém vlastnictví co nejdříve," řekla Krejčová. V dutinách stromů se podle ní ukrývají vzácné druhu brouků, jako je například kovařík fialový či tesařík alpský. Ve starých lesích žije také sokol stěhovavý či netopýr rezavý, doplnila.

Greenpeace například dlouhodobě upozorňuje na situaci ve východním Krušnohoří. "V minulosti se zde vyskytly případy holosečného kácení, vysazování nepůvodních dřevin, či dokonce ilegálního kácení bez povolení, a to jak ze strany soukromého vlastníka, tak i státní společnosti Lesy ČR. Státní společnost přitom v současné době plánuje další těžbu v nejstarších porostech na úpatí Krušných hor," uvedla organizace dříve. V minulosti Greenpeace také kritizovala nedostatečnou ochranu bukových lesů v okolí zámku u Horního Jiřetína nebo lesů u Litvínova.

Dnešní happening byl součástí kampaně Nekácejte.cz, kterou Greenpeace spustilo minulý týden. Lidé mohou u této příležitosti podepsat výzvu, která bojuje za větší ochranu starých lesů.

reklama